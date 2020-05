Voluntaria italiana secuestrada 18 meses por yihadistas anuncia que se convirtió al islam

Tras meses de negociación, las autoridades consiguieron la liberación de Silvia Romano, la voluntaria que fue capturada por una rama de Al Qaeda en Somalia. Durante su llegada a Italia, la joven anunció su conversión al Islam.

Una vez que descendió del vuelo que la llevó a su ciudad natal, Milán, se contactó con algunos fiscales, los cuales le tomaron declaración: "Estaba desesperada, siempre estaba llorando. El primer mes fue terrible”.

Silvia Romano es recibida por su padre Enzo Romano tras estar secuestrada 18 meses en Somalía. Foto: Reuters.

Además, reveló la existencia de algunos escritos que cuentan sus periodos de tortura. “Me dijeron que no me harían daño, que me tratarían bien. Pedí un cuaderno, sabía que me ayudaría”.

La joven, que se desempeñaba como voluntaria en una ONG italiana llamada Africa Milele, contó que nunca fue maltratada durante su cautiverio.

"No me golpearon y nunca sufrí violencia. No me obligaron a hacer nada. Me dieron comida y cuando entraban en mi habitación, los secuestradores siempre tenían la cara cubierta. Solo uno de ellos hablaba un poco de inglés. Le pedí libros y luego pedí también leer el Corán” indicó Romano.

Silvia Romano

Durante su cautiverio, la voluntaria recuerda que varias veces al día escuchaba al muecín, hombre que convoca desde una mezquita a los fieles, hacer llamados para rezar. "Siempre estaba encerrada en habitaciones. Leía y escribía. Varias veces al día escuchaba al muecín llamando a los fieles a orar”, aseguró.

El periodo que duró su secuestro, la joven fue trasladada hasta en seis ocasiones a distintos refugios de Somalia, los cuales eran largos y agotadores, además de perder el miedo en los últimos viajes, según escribió en su diario.

“Leía el Corán, rezaba. Reflexioné durante un largo tiempo y al final tomé esa decisión. Mi nombre ahora es Aisha” reveló.

Silvia Romano fue secuestrada en noviembre del 2018 por fuerzas de Al-Shabaab, la rama somalí de Al Qaeda. y pasó casi un año y medio en cautiverio.

Durante este tiempo, se mantuvieron negociaciones para la liberación de la joven de 25 años, las cuales fueron efectuadas por la Agencia de Informaciones y Seguridad Externa (AISE, por sus siglas en italiano).

Si bien no se ha establecido cuál fue el monto desembolsado por las autoridades para conseguir la liberación, Aisha fue ‘entregada’ la madrugada del sábado en una zona desmilitarizada a 30 km de Mogadiscio, la capital de Somalia.