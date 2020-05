En Reino Unido, una mujer de 26 años, identificada como Katie Craw, logró un parto histórico tras dar a luz a bebés trillizos idénticos. Un hecho que solo pasa una vez cada 200.000 casos.

La historia de Katie comenzó en el 2016 cuando tuvo un hijo con su pareja, Rob Ellis. Tres años después, en el 2019, ambos decidieron que era hora de que el niño tenga un hermano.

Cuando el embarazo estuvo avanzando, la mujer fue con Rob al hospital para realizarle una ecografía, ya que ellos querían saber si el hijo que estaban esperando iba a ser hombre o mujer; sin embargo, se se llevaron una gran sorpresa.

“Cinco segundos después de que me pusieran el escáner en la barriga, me pidió que respire profundamente. Pensé que iba a decirme algo muy malo, pero me señaló que pudo sentir tres latidos de corazón. Sabía que no bromeaba y me dijo: ‘Te lo estás tomando bien’”, manifestó Katie.

La mujer también afirmó que su pareja quedó sorprendido y los médicos pensaron que iba a ser un parto de trillizos como cualquier otro.

No obstante, y dos semanas después del diagnóstico, los médicos le indicaron que cada bebé venía en su propia bolsa e iban a ser idénticos. En la semana 30, Katie Craw empezó a tener complicaciones con el embarazo y fue trasladada para que le hagan una cesárea.

A pesar que nacieron en febrero, los bebés tuvieron que estar hospitalizados, porque tenían bajo peso; pero luego de siete semanas fueron enviados a sus viviendas y la madre pudo abrazar a sus trillizos.

“Son absolutamente sensacionales. Han sido un rayo de sol en medio de la penumbra del coronavirus”, aseveró Katie.