Un hilarante suceso se produjo el pasado 10 de mayo en la localidad de Reynosa, estado de Tamaulipas, México. Un joven llegó a una pizzería a bordo de un carrito de juguete debido a que momentos antes le rechazaron la atención debido a que llegó caminando al establecimiento.

La pizzería realizaba únicamente ventas a domicilio o a través de las ventanillas del local a personas que llegaban en automóvil, siguiendo las disposiciones oficiales de Tamaulipas para la reapertura de los negocios de venta de productos alimenticios tras permanecer clausurados por la pandemia del coronavirus.

Transeúntes captaron el momento en que el ciudadano regresa al establecimiento en un auto de juguete color rosado, denominado en redes sociales como “La mamalona”. Las imágenes provocaron algunas carcajadas entre los presentes que no pudieron evitar detenerse para observar la insólita escena.

De manera paciente, el ciudadano formó fila entre los demás automóviles hasta llegar a la ventanilla de atención y obtener su esperada pizza pese a la incertidumbre de los trabajadores de la tienda, quienes finalmente cedieron ante el ingenio del joven perseverante.

El clip se viralizó rápidamente en Facebook y Twitter, donde los internautas halagaron la creatividad del sujeto. “A mí me venden porque me venden”, “La supo hacer, qué ching*n. Como todo buen mexicano”, “Eso sí que es tener ganas de comer pizza”, “En tiempos de crisis la creatividad sale a relucir”, “Los empleados seguro ya no supieron ni qué responder”, comentaron.