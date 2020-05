El viaje de Mara, la elefanta que fue rescatada de un circo y va a un refugio de Brasil [FOTOS]

View this post on Instagram

Rana passou grande parte do dia na segunda-feira com Lady. Na hora do jantar decidimos alimentar Maia primeiro e verificar se Rana queria passar algum tempo com ela ou ficar com Lady. Como já esperado Maia estava próxima ao lago no recinto 4. Fomos para lá vagarosamente, sempre de olho em Rana, que parecia feliz em nos seguir. Ela estava muito afetuosa e doce, então avançamos lentamente, mantendo o quadriciclo em seu campo de visão no caminho para o lago. Kat, além de observar Rana, estava tirando algumas fotografias, enquanto Scott dirigia o quadriciclo, observando Maia atentamente. Em dado momento, Scott diminuiu a velocidade do quadriciclo para que Rana conseguisse alcançá-los, quando Maia, sem fazer barulho, empurrou a cabeça de Rana perto de um arbusto a aproximadamente 50 metros de distância. Era como se estivéssemos brincando de esconde-esconde com Maia. Ela estava completamente imóvel e não estava indo em direção à sua comida. Ela tinha um sorriso estranho na face enquanto observava seus humanos bem de perto. Assim que Scott começou a dirigir novamente, Maia foi diretamente para o “comida-móvel”, como sempre faz. Foto: Maia, após ter se lembrado que era hora do jantar.