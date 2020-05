Colombia: concejal agarró a ‘correazos’ a jóvenes que violaron la cuarentena [VIDEO]

Desde que empezó la pandemia del COVID-19, la mayoría de países decidieron entrar en aislamiento social. Pese a las normas establecidas por las naciones para prevenir la propagación del virus, existen personas que hacen caso omiso a ello y siguen llevando a cabo su vida normalmente. Este caso ocurrió en Colombia, cuando un joven, junto a sus amigos, burlaron la cuarentena.

El hecho que quedó registrado en video sucedió en el barrio El Palenque. Un concejal del municipio de Girón llamado Rodolfo Rangel agarró a ‘correazos’ a los jóvenes que habían violado la cuarentena. Según sus palabras, los muchachos estaban en las calles, fuera de sus hogares, manejando sus motocicletas y realizando acrobacias, desacatando la medida, además de no respetar el distanciamiento social y no usar tapabocas.

El video, que no tardó en volverse viral en las redes sociales, muestra cómo el concejal llega al sitio donde se encuentran los jóvenes. Tras discutir durante unos segundos, ellos deciden atacarlo, por lo que no tuvo otra opción que sacar su correa para defenderse.

Mira aquí la reacción del concejal

“Yo vi esto y llamé a la Policía, pero no me contestó. La moto estaba sin farolas; yo paso en mi carro y me alcanzan a insultar. Les quito las llaves y las boto a un lado. En ese momento se vienen como seis jóvenes con cuchillos. Mi reacción en defensa fue coger la correa y le di a uno solo un correazo”, expresó el concejal luego de haberse difundido el video.

Rodolfo Rangel contó también que el padre de uno de los jóvenes apareció en el lugar y en ese momento las cosas se calmaron. Por otro lado, denunció que en el barrio de El Palenque hace falta mucho control debido a que es “pan de cada día” ver este tipo de situaciones, que atentan contra la cuarentena establecida para contrarrestar la COVID-19.