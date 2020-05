Chile suspende la entrega de carnet COVID-19 para evitar posibles casos de discriminación

El Gobierno de Chile anunció este domingo que postergará la entrega del carnet COVID destinado a pacientes recuperados del nuevo coronavirus, tan solo dos días después de comunicar que se iniciaría su otorgamiento para certificar que las personas que padecieron la enfermedad registran niveles altos de anticuerpos y tienen menos posibilidades de volver a infectarse.

Durante su informe, el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, declaró que la razón detrás de esta decisión busca “evitar casos de discriminación a personas que lo tengan” y, por lo tanto, solo entregarán un carnet de alta a las personas que estuvieron hospitalizadas o que hayan cumplido cuarentena en sus domicilios, según manda la ley de derechos y deberes del país.

"Hemos decidido postergar la entrega del Carnet COVID, para evitar casos de discriminación a personas que lo tengan". pic.twitter.com/ynlbYRY0Oi — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 10, 2020

“Ha aparecido un fundamento atendible en publicaciones nacionales e internacionales, en las cuales se produce una inquietud respecto a que este carnet podría generar una discriminación odiosa en desmedro de quienes no lo tienen, quienes no han tenido la enfermedad o quienes no han hecho el trámite”, manifestó Mañalich.

En ese sentido, el ministro explicó que las personas que porten este carnet podrían gozar de “determinados privilegios” sobre quienes no lo tengan en escenarios como una contratación laboral o al momento de ingresar a recintos públicos, lo que podría desencadenar “un problema de discriminación bastante severo”.

Como señalaron anteriormente las autoridades sanitarias, el documento debía servir como un salvoconducto para que los ciudadanos puedan circular en zonas con cuarentena obligatoria. No obstante, Mañalich informó que la entrega del carnet estará suspendida “hasta que no tengamos más claramente cuál es la potencial de un riesgo de discriminación que este carnet podría producir”.

Coronavirus en Chile

Hasta el lunes 11 de mayo, Chile ha registrado un aumento de 1.197 nuevos infectados de COVID-19, elevando así la cifra total de casos confirmados a 30.063, mientras que el número de fallecidos se incrementó a 323 personas.