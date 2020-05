Colombia: encierran a una vigilante dentro de un edificio por la COVID-19, pero es despedida

En Colombia, una mujer que laboraba como vigilante fue encerrada durante un mes en plena pandemia del nuevo coronavirus dentro de un edificio, ubicado en el barrio Rosales, Bogotá.

La agraviada, identificada como Edy Fonseca, indicó que la administración no le permitió salir y la obligaron a que duerma en un sofá cama de un semisótano, a pesar que los residentes del inmueble solían desplazarse con normalidad.

A la mujer le entregaban 15.000 pesos colombianos (más de 3 dólares) para que pueda comprar su desayuno, almuerzo y cena, debido a que tenía prohibido recibir alimentos de los inquilinos del domicilio.

En una entrevista que brindó para Blu Radio, ella afirmó que vivió en inhumanas condiciones desde el 24 de marzo. Además, indicó que a otros dos vigilantes les cancelaron los contratos en medio de esta pandemia.

Incluso, Edy Fonseca es diabética y según las recomendaciones médica tenía que comer seis veces al día. “Yo les pedía permiso, les decía que en mi casa se habían presentado inconveniente, que tenía que ir, déjenme salir, yo voy y vuelvo. Siempre he sido una persona muy responsable con mi trabajo. Ellos no me permitían salir ni nada”, enfatizó.

Asimismo, la agraviada aseguró que se enfermó y una residente del edificio, que es médica, la vio. “Me dio un suero, unas pastas, me alenté por dos días, volví y recaí. El 23 de abril me levanté con la cara torcida”, indicó.

Este hecho permitió que la mujer sea despedida sin ser indemnizada. Ella expresó que es una injusticia, porque tuvo la disposición de trabajar en medio de esta pandemia por el coronavirus.