Un exboxeador, identificado como Enzo Walter Gauna, será sentenciado por la justicia de Argentina tras asesinar a su pareja de 16 puñaladas.

“El cuchillo estaba en la mesita de luz y la ataqué. A partir de ahí, no me acuerdo nada más ni cuántas puñaladas le pegué. Me enteré de cuántas fueron por el diario”, manifestó el sujeto durante el juicio.

Según informó el portal Crónica, el individuo cometió el delito en la madrugada del 25 de junio de 2019 en su domicilio, ubicado en la ciudad de General Pico.

La madre de la víctima, Norma Ávarez, señaló que espera que la sentencia sea “de por vida” contra el exesposo de su hija.

El fiscal del caso, Guillermo Komarofsky, pidió prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado por haberlo cometido contra su pareja”.

Durante el juicio, varios amigos que tenían en común la víctima y el asesino afirmaron que el hombre estaba enojado con la mujer, debido a que ella se había practicado un aborto y no tenía conocimiento si el hijo que esperaba era de él o de otra persona.

El citado medio aseveró que Enzo Walter Gauna llegó hasta la casa de un familiar tras cometer el homicidio y le confesó lo que había hecho. Esto permitió que él lo denuncie, por lo que los agentes llegaron hasta la escena del crimen y vieron el cuerpo de la víctima.

“Sólo resta esperar que vaya de por vida preso, aunque nunca me devolverá a mi hija, que era una persona maravillosa, una madre increíble, amaba a sus hijos, y ahora solo me quedan sus últimos audios por WhatsApp, en los que se reía y se la notaba muy bien”, expresó la mamá de la fallecida.