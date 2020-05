México: AMLO anuncia que implementarán mediciones de felicidad por encima del PIB

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que su administración planea implementar un modelo alternativo para medir el crecimiento económico basado en la felicidad y bienestar, la cual reemplazaría al Producto Bruto Interno (PBI).

“Estaba yo leyendo que hay un país en Europa que dice que van a cambiar los parámetros y quieren hacer a un lado lo del Producto Interno Bruto, el PIB, para medir y van a agregar al crecimiento económico el bienestar, incluso la felicidad de la gente, del pueblo, en eso andamos nosotros, ese es nuestro modelo alternativo” aseguró el líder del Partido Morena.

Andrés Manuel López Obrador es el presidente electo con más votos en la historia de México. Foto: Twitter.

Inmediatamente después, AMLO indicó que México es uno de los países que mayor consumo de “artículos de lujo” mostraba, por lo que solicitó a las personas no mostrar conductas consumistas.

“México era de los países que más consumía artículos de lujo en el mundo, habiendo tanta pobreza, una monstruosa desigualdad, de los países más consumistas de artículos de lujo". Sin embargo, enfatizó que algunos si los merecen: “Y eso tiene alguna justificación en el caso de los empresarios, más los que han hecho dinero y fortuna con esfuerzo y de conformidad con la ley, pero eso mismo lo copiaron los políticos”.

López Obrador remataría: “No hay que olvidar que el poder es humildad, no fantochería, no prepotencia, y hay empresarios en México riquísimos y austeros, estamos hablando de arriba, y nosotros en general tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza” sentenció.

AMLO sube las encuestas

Recientemente, la revista británica The Economist colocó a Andrés Manuel López Obrador como uno de los líderes mundiales que han aumentado sus índices de aceptación.

De acuerdo a los resultados de la publicación del medio inglés, el manejo de la crisis del coronavirus sería el factor para la subida del presidente de México.

El revista The Economist señaló que el manejo que el Gobierno federal a la crisis por el #Covid_19 mejoró los niveles de aceptación del Presidente @lopezobrador_ https://t.co/RRogJfUJQL — Noroeste (@noroestemx) May 10, 2020

“Los votantes se han reunido alrededor de los líderes que tomaron en serio la COVID-19. Los mayores rebotes se encuentran en Australia, Canadá y Alemania, donde las tasas de mortalidad han sido bajas”, explicó la revista británica.