Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno, da positivo a prueba de coronavirus

El subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta notificó esta mañana que resultó positivo en la prueba de coronavirus. El funcionario escribió en su cuenta de Twitter que ya está en contacto con el subsecretario de Salud Hugo López Gatell para atender su caso.

“Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al coronavirus. He hablado con el Doctor Hugo López Gatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente”, escribió Peralta.

Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 10, 2020

Ricardo Peralta no ha sido el único funcionario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido contagiado con el virus. Días atrás se conoció que el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, y la secretaria de Función Pública, Eréndira Sandoval, también resultaron infectados.

Ricardo Sheffield da positivo en prueba de coronavirus.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, comunicó por el mismo medio que dio positivo en la prueba de coronavirus. El funcionario también indicó que se puso en contacto con Hugo López Gatell.

“Les comparto que salí positivo de coronavirus, la prueba me la hice el martes pasado, pero hoy por la tarde me dió aviso el laboratorio. Ya estoy en comunicación con el doctor Hugo López Gatell y estaré atendiendo las recomendaciones médicas”, dijo Sheffield.

Irma Sandoval da positivo en prueba de coronavirus.

Por su parte, la secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, no reveló su condición personalmente, sino que fue la propia institución la que se encargó de explicarlo. La funcionaria tuvo que aislarse como medida preventiva.

“En estricto acatamiento a las recomendaciones médicas, desde los primeros síntomas la secretaria Sandoval Ballesteros se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, sin dejar de atender, a través de vía remota, todos los asuntos correspondientes a su cargo”, comunicó la SFP.