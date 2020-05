Óscar Martínez Serrano, conocido locutor de radio, falleció el último sábado 9 de mayo a los 86 años. Una de las voces más importantes de Radio Centro se apagó, dejando un gran vacío para el mundo de las comunicaciones en México.

El comentarista radial estaba a cargo del programa matutino Buenos Días, el cual se transmitía en la frecuencia AM. La noticia de su muerte tomó por sorpresa a sus compañeros de trabajo, ya que días antes de su hospitalización habría estado en buenas condiciones para trabajar.

“Tenía 17 años ya con el programa, era de los que tenía mayor rating en la empresa, pese a que estaba en AM, hasta el momento no sabemos cuál fue la razón de su fallecimiento, llevaba como tres o cuatro días de que lo hospitalizaron y bueno hoy falleció, yo todavía escuché su programa me parece el lunes, todo fue repentino”, expresó Guillermo Vásquez a El Universal.

¿Quién era Héctor Martínez Serrano?

Héctor Martínez Serrano había construido una amplia trayectoria delante de los micrófonos. El natural de Celaya, Guanajuato, dio sus primeros pasos en el rubro de la radio en XEY, XEW, y llegó a trabajar en Radio Fórmula.

Luego de tomar experiencia, el locutor participó en algunas radionovelas. Estuvo en programas como ‘Risametro’, 'El cochinito’ y ‘La hora del ranchero’. En la mayoría de programas, el Héctor Marítnez Serrano buscaba difundir la música mexicana tradicional.

La estación donde más tiempo trabajó fue XEW, empresa que lleva el eslogan 'La voz de América desde México’, donde trabajó por más de 30 años. Muchos recuerdan la transmisión-relato que realizó luego del sismo en Ciudad de México con la participación del reportero en calle Jacobo Zabludovsky.