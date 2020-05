México: mujer supera el COVID-19 y conoce a su hijo en el Día de la Madre tras estar un mes hospitalizada

Daphne Ivonne, de 30 años de edad, recibió el mejor regalo del Día de la Madre. Tras estar hospitalizada un mes, superó al COVID-19 y pudo conocer a su hijo recién nacido. La mujer fue dada de alta el viernes 8 de mayo y el domingo 10 abandonó el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional La Raza, en México.

Cabe resaltar que Ivonne ingresó al centro médico con 34 semanas de gestación, portando el coronavirus. La cuenta de Twitter del IMSS difundió un video detallando lo que pasó la mujer de 30 años: hace tres años le detectaron la enfermedad de fibromialgia, por lo que tuvieron que hacerle cesárea el pasado 12 de abril.

El bebé, de nombre Leonardo Iván, salió del hospital 12 días después con su tía Sandra. Desde entonces, Daphne Ivonne no pudo conocer a su hijo, pues fue atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos apenas dio a luz. La IMSS indicó que su estado de salud era delicado, debido a un deterioro respiratorio. Fue intubada, requirió ventilación mecánica y estuvo inconsciente durante 26 días.

Doctores explican situación de Ivonne

“Al principio todos teníamos miedo al contagio; sin embargo, con el equipo de protección que nos dieron no tuvimos ningún problema”, comentó el doctor Francisco Alonzo Díaz Aguilar, quien formó parte del equipo médico que atendió a Ivonne.

"Daphne fue manejada con técnica de aislamiento y la sacamos adelante, por lo que el día de hoy (domingo 10 de mayo) es dada de alta. Nos da una satisfacción muy grande, este es uno de los mejores pagos que hemos tenido, era una paciente con una posibilidad de mortalidad muy alta y ahora se va a su casa. Esto es algo muy significativo para nuestra vida profesional”, añadió Díaz Aguilar.

Mira aquí el video de la IMSS

Por último, el doctor explicó que la paciente fue llevada a su hogar con un tratamiento médico: uso de oxígeno en bajas dosis, además de tener una consulta externa con rehabilitación y neumología para darle fisioterapia pulmonar. También resaltó que la clave en su recuperación fue el poder conocer a su pequeño Leonardo Iván.

Tras vencer al COVID-19

"Ya quiero ver a mi bebé, se siente feo porque yo llegué embarazada y llevo un mes sin ver a mi bebé, no fue fácil, hay cosas que no recuerdo, pero estoy viva. Si yo no hubiera llegado a urgencias, no sé dónde estaría”, comentó una entusiasmada Daphne Ivonne.