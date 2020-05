Por el Día de la Madre, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, envió un emotivo mensaje a todas las madres mexicanas en esta fecha especial mediante un video en Twitter, en el cual les agradeció por su amor y cariño hacia sus familias.

Desde los pasillos de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal, apareció junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller para dedicarles a todas las mamás de México, la canción ‘Amor Eterno’ de Juan Gabriel, tal como había adelantado días previos.

“Les deseo lo mejor, felicidades hoy 10 de mayo, felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor, y el regalo que les tengo es de un compositor extraordinario: Juan Gabriel, lo conocí, un gran artista, una gran persona, un extraordinario ser humano y la canción es bellísima, ‘Amor eterno’. Felicidades”, expresó el mandatario.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez exhortó a la población a seguir respetando las medidas de sana distancia en el Día de la Madre para prevenir la propagación de los contagios por coronavirus (COVID-19) en el territorio del país azteca.

PUEDES VER Día de la Madre: 5 famosas de la televisión que celebrarán esta fecha especial engreídas por sus hijos

“Hoy es Día de las madres esperamos que todas estén en casita. Si su mamá está lejos, por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar”, manifestó la escritora.

Ante ello, pidió a los hijos y nietos no visitar a sus madres y abuelas para evitar causarles un daño a su salud. Por el contrario, incentivó a recibir llamadas y a mantenerse felices esperando un mejor tiempo.

“Yo he decidido pintar estas flores que he llamado Fábula de Flores, porque sé que a las madres les gustan mucho que les regalen flores y esta vez, porque tenemos que innovar, son flores pintaditas para ustedes”, contó.