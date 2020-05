Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

Estados Unidos advierte monitoreo ante cualquier amenaza contra Juan Guaidó

El gobierno de Donald Trump ha vuelto a desmentir las teorías propagadas por Nicolás Maduro, sobre el involucramiento de Estados Unidos en las incursiones ocurridas en Venezuela. En esta oportunidad, las negativas estuvieron a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.

“El gobierno de los Estados Unidos no tuvo nada que ver con los recientes acontecimientos en Venezuela. Las afirmaciones en contrario no son creíbles. Si esta hubiera sido una operación planeada por los Estados Unidos, como lo afirmó Maduro, quien ha sido acusado de cargos de narcotráfico, habría sido abierta, directa y efectiva”, tuiteó el ente estatal en su cuenta oficial.

"Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército”, expresó el mandatario.

Maduro: “Guaidó es criminal, preparó mi asesinato; Pompeo no tiene lo necesario para derribarme"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, apuntó directamente este jueves al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por dos fallidos ataques marítimos de la Operación Gedeón en La Guaira y Aragua. A su turno, el opositor guardó silencio y uno de sus principales asesores reconoció el vínculo.

“Es capaz de firmar un contrato para que maten a su contendiente político, ¿quién hace eso en el mundo? Firmar un contrato con un mercenario para que mate a su contendiente político”, dijo Maduro sobre Guaidó en una entrevista con la televisión multiestatal Telesur.

“Es un criminal, él lo hizo, preparó mi asesinato”, añadió el gobernante en referencia a la relación de Juan Guaidó con la Operación Gedeón.