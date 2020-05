Un grupo de padres y madres de México se armaron con picos y palas para buscar a sus familiares desaparecidos a causa de la violencia política y social que se vive en su país. El colectivo Sabuesos Guerreras organizó más de 370 personas para movilizarse por zonas rurales en busca de fosas comunes, donde pueden hallar restos de sus seres queridos.

Los ciudadanos denunciaron que las autoridades no atienden sus solicitudes por dedicar todos sus esfuerzos a la lucha contra el coronavirus y es por eso que tomaron acciones por su propia cuenta. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que no cuentan con el personal suficiente para atender todas las necesidades de la localidad, en medio de la crisis de salud mundial.

“A veces se nos olvida que existe el coronavirus. Nosotras ya estamos muertas en vida. Qué nos puede hacer un virus, si esta plaga ya nos hizo el peor de los daños: desaparecer a nuestros hijos”, declaró María Isabel Cruz Bernal, fundadora del movimiento que sale una vez por semana a buscar a su hijo.

Integrantes del movimiento Sabuesos Guerreras continúan buscando a los desaparecidos, en medio de la pandemia de la COVID-19. (Foto: Difusión)

Yosimar García Cruz ejercía como policía municipal y desapareció el 26 de enero de 2017, desde entonces nadie da respuestas a su familia. “Ojalá que nos dejen seguir buscando porque, si no, quiénes lo van a hacer, quiénes van a buscar si ahorita las autoridades están muy ocupadas en otros asuntos. Si no nos van a ayudar, que no nos estorben”, añadió la indignada mujer.

A pesar de incumplir la cuarentena obligatoria, los también llamados “rastreadores” toman medidas de precaución contra la COVID-19. Durante sus expediciones visten trajes de bioseguridad, cubrebocas, guantes, pasamontañas y lentes, además de picos y palas.