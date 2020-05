México: sujeto prendió fuego a sus cuatro perros, matando a tres de ellos

En León (México), un sujeto roció gasolina y prendió fuego a sus cuatro perros, ocasionando la muerte de tres de ellos; el cuarto consiguió escapar del lugar y fue recibido por un centro de control. De acuerdo con vecinos del lugar, el hombre tenía a los animales en pobres condiciones.

El hecho fue denunciado por un joven residente de la zona, quien envió audios y un video a la diputada Alejandra Gutiérrez Campos. “Eran cuatro perritos, y el presunto responsable, que vivía cerca de donde estaban amarrados, los incendió con toda intención, estando vivos”, relató la legisladora al portal Sin Embargo de México.

Tres canes fallecieron a consecuencia del ataque. Un cuarto perro logró escapar del maltrato de su amo, siendo acogido en el Centro de Control Canino local, y será puesto en adopción.

El denunciante manifestó que las cuatro mascotas vivían amarradas, sin agua ni alimentos. De acuerdo con lo indicado por vecinos del lugar al sitio AM, el sujeto ofrecía a los canes en alquiler para la vigilancia de negocios, a los cuales los ataba.

La denuncia fue presentada en la vía penal, y se espera que el lunes sea interpuesta en la vía administrativa. “Una persona así es un peligro, no tiene derecho a maltratarlos. Tenemos que mandar una señal de que no va a quedar impune y las personas sepan que no son cosas, son seres que sienten y si los lastiman habrá castigo”, expresó Gutiérrez Campos.

Al igual que en México, un sujeto en Colombia incineró hace unos meses a un perro pitbull, en otro caso de maltrato animal que causó indignación.