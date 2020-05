El gobierno de Donald Trump ha vuelto a desmentir las teorías propagadas por Nicolás Maduro, sobre el involucramiento de Estados Unidos en las incursiones ocurridas en Venezuela. En esta oportunidad, las negativas estuvieron a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.

“El gobierno de los Estados Unidos no tuvo nada que ver con los recientes acontecimientos en Venezuela. Las afirmaciones en contrario no son creíbles. Si esta hubiera sido una operación planeada por los Estados Unidos, como lo afirmó Maduro, quien ha sido acusado de cargos de narcotráfico, habría sido abierta, directa y efectiva”, tuiteó el ente estatal en su cuenta oficial.

“La Administración sigue enfocada en el objetivo político de lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos está monitoreando de cerca cualquier amenaza potencial a la seguridad del líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó”, añade el Consejo en otro mensaje.

Esta publicación en Twitter le da resonancia a las declaraciones que hiciera el propio Trump en entrevista con la cadena Fox, en horas de la mañana. En aquel diálogo señaló que si hubiera ordenado una incursión, simplemente hubiera sido una “invasión”.

"Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército”, expresó el mandatario.

El presidente Trump ya había negado el pasado martes la implicación de Washington con las dos incursiones marítimas en Venezuela. “El gobierno no tiene nada que ver con eso”, espetó el jefe de Estado sobre los hechos que dejaron ocho personas muertas de acuerdo con Caracas.