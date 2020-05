España: dos niños le cortan el cable de Internet a su profesora por “mucha tarea”

En el Municipio de Albacete, España, dos niños de nueve años idearon la forma de dejar de realizar tareas desde su casa en medio de la pandemia del coronavirus.

Por la expansión de esta enfermedad, varios colegios han optado por hacer clases en línea para que puedan continuar y, sobre todo, para no perjudicar a los escolares que se encontraban matriculados en los centros educativos.

Pero, esta modalidad no fue del gusto de dos menores, por lo que pensaron que si la profesora, que dictaba las clases desde su ordenador, se quedaba sin Internet ya no tendrían más tareas que realizar.

Ambos niños llegaron hasta el exterior del domicilio de la maestra y allí identificaron cuál era el cableado de su red al subirse a una escalera. Pero, la mujer se asomó por la ventana y los encontró. “Los vi de casualidad y en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero algo bueno no era”, subrayó.

Los escolares señalaron que llegaron hasta la vivienda de la profesora para cortar el cable, debido a que le “mandaban muchos deberes”.

A pesar de ello, la mujer decidió no presentar cargos, debido a que coordinó con los padres de los dos niños para que puedan pagar la reparación del Internet.

Pedro Sánchez pide cautela

Por otro lado, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, les pidió “cautela y prudencia” a toda la población. Además, expresó que “el virus no ha desaparecido y sigue al acecho”.

Incluso, señaló que con el conocimiento que tienen las autoridades, “hay cosas que habríamos hecho de otra manera hace ocho semanas. El Gobierno tomó posesión en enero. Todos estamos aprendiendo y necesitamos del aporte de la ciencia y de la prudencia. Nos enfrentamos a algo inaudito. Ojalá podamos recuperar pronto la nueva normalidad”.