¿Por qué despiden enfermeras en EE. UU. a pesar de lo necesarias que son en esta pandemia?

La alta letalidad del coronavirus ha provocado que los profesionales de la salud expongan sus vidas para frenar su propagación. Pero en Estados Unidos, miles de doctores están enfrentando grandes reducciones salariales.

Y mientras en algunas partes del país norteamericano se habla de la escasez de personal de enfermería, en otros lugares se les está ordenando que se queden en casa sin sueldo. “A las enfermeras se les llama héroes. Pero realmente no me siento así porque no estoy haciendo lo que me corresponde”, comenta con disgusto Mariya Buxton.

Buxton es una enfermera pediátrica en St. Paul, en el estado de Minnesota, pero se le ha pedido que se quede en casa.

En la unidad donde trabajaba, así como en los hospitales de todo el país, se han interrumpido todos los procedimientos médicos que no se consideren urgentes por culpa del coronavirus. Eso significa una enorme pérdida de ingresos económicos.

Mariya Buxton es una enfermera pediátrica en St. Paul, en el estado de Minnesota, pero se le ha pedido que se quede en casa.

Aunque, por el momento, ha logrado mantener sus prestaciones de seguro de salud a través de la compañía para la cual trabajaba, Buxton no está recibiendo un sueldo mientras está cesante.

“La gente me solía decir que siendo una enfermera nunca tendría que preocuparme de tener un empleo. Y aquí me tienen, con 40 años recién cumplidos y desempleada por primera vez desde que empecé a trabajar”, lamenta.

PUEDES VER: India lanza una página web para comprar alcohol y el sistema se cae a los pocos minutos

¿A qué se debe los despidos masivos?

El panorama que vive los doctores y enfermeras en Estados Unidos se debe a que las compañías de salud estadounidense están buscando cómo reducir costos mientras se lucha por generar ingresos durante la crisis del coronavirus.

A pesar de todo, la enfermera Buxton apoya las medidas tomadas para frenar la propagación del coronavirus, pero teme que cuanto más tiempo pase sin que los hospitales puedan realizar procedimientos médicos habituales, más personal se quedará sin trabajo.

Los trabajadores de la salud están sufriendo la reducción de su sueldo y desempleo.

Para la doctora Sahina Parks, especialista en medicina de urgencias en el estado de Michigan, no es distinto, ya que por la medida se le redujo las horas de trabajo y la suspensión de determinadas cirugías.

“Yo tenía programado trabajar 120 horas en abril. Pero, a mediados de marzo, le eché un vistazo a mi horario y me habían cortado todos mis turnos”, contó.

“Ni siquiera recibí una llamada o un correo electrónico ni nada. Simplemente desaparecieron. Fue una sensación extremadamente incómoda”, relató a BBC.