España: Policía de Sevilla lleva dinero a domicilios de personas vulnerables al coronavirus

La Unidad Seguridad Privada de la Jefatura de Sevilla, España, ha encontrado la solución para satisfacer las peticiones de los clientes de bancos que no puedan desplazarse para retirar dinero. Domingo Cabrera, jefe del grupo policial citado, hará uso de sus miembros policiales para llevar el dinero a las personas vulnerables por el coronavirus.

“Dirigimos correos electrónicos a las agencias bancarias de la ciudad para que descubrieran o detectaran personas que no habían ido a retirar dinero como hubieran venido haciendo normalmente”, empezó declarando Cabrera para el medio La Vanguardia de España. Es decir, empezaron a recolectar la información de retorno de los bancos.

¿En qué consiste este servicio?

Una patrulla, mediante autorización del cliente y en coordinación con la entidad bancaria, recogerá el dinero convenido previamente para luego trasladarlo a la persona que lo pidió. "Hablamos de personas de especial vulnerabilidad o mayores que no tienen familia o teniéndola no pueden ayudarlas por el confinamiento y la distancia”, añade Domingo Cabrera.

El agente que acude a los hogares de los solicitantes no solo entrega el dinero, sino también un comprobante bancario que acredita el traspaso de fondos. Cabe resaltar que el Policía cuenta con una mascarilla y guantes como medida de protección del coronavirus, tal como se puede ver en la notagalería de la parte superior.

“Pensé que el servicio tendría más demanda, pero eso no quiere decir que no sigamos en contacto con bancos, precisamente esta semana nos ha llegado otro posible requerimiento”, finalizó Cabrera. Pese a la buena intención de la Unidad Seguridad Privada, las entregas a domicilio no han superado la media docena.