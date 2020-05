La justicia de los Estados Unidos ha reportado la presunta fuga de José Rodrigo Aréchiga Gamboa mejor conocido como el ‘Chino Antráx’, exsicario del Cártel de Sinaloa, quien purgaba prisión domiciliaria en San Diego, California.

El fundador del grupo de sicarios ‘Los Antrax’, brazo armado de la organización criminal, enfrentaba un proceso ante la justicia estadounidense y huyó de la liberación supervisada de acuerdo con los documentos presentados por la Corte del Distrito Sur de California.

Según los documentos judiciales y que fueron filtrados en Twitter por el periodista Keegan Hamilton, el exintegrante del Cártel de Sinaloa no fue localizado en el domicilio asignado tras ser liberado el último 3 de marzo de 2020 bajo libertad condicional.

La desaparición del ‘Chino Antráx’ aún no tiene una fecha exacta, no obstante, se sospecha que ocurrió el último miércoles 6 de mayo o dos días antes; ya que el reporte hecho por los agentes de libertad condicional que lo supervisaban, Marc W. Ryan y Kimberly A. Pelot, señalan que el hoy fugitivo ya no se encontraba en su hogar cuando llegaron para hacerlo firmar el acta judicial, dejando únicamente su celular. Su paradero es desconocido.

'Chino Antráx' gozaba de lujosos placeres hasta su caída en 2015. Foto: Twitter

Tras lo sucedido, Ryan y Pelot notificaron el hecho a la Corte del Distrito Sur de San Diego, pero como parte del protocolo esperaron 48 horas para que apareciera. La magistrada Sabraw no esperó más y la tarde del viernes 8 de mayo emitió una orden judicial para su pronta recaptura tanto en México como en Estados Unidos.

Chino Antráx bajo libertad condicional

En mayo de 2015, Rodrigo Aréchiga o ‘Chino Antráx’ se declaró culpable de los delitos de tráfico de drogas, esto tras haber llegado a un acuerdo con el departamento de justicia de los Estados Unidos; por ello fue encerrado en la cárcel de máxima seguridad Metropolitan Correctional Center de San Diego.

Cuatro años después, el 12 de diciembre de 2019, tras 87 meses recluido, la Magistrada Sabraw decidió otorgar libertad condicional domiciliaria al narcotraficante, luego de que su abogado Frank J. Ragen negociara con la Fiscalía el arresto domiciliario en un radio no menor de 500 metros.

El pedido fue aceptado por Sabraw, debido a que el ‘Chino Antráx’ cooperado con los fiscales, pero también porque tenía buena conducta mientras estuvo preso.