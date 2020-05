Argentina: dejan abierta tapa de pozo y ciego cae a profundo hoyo

Un hombre con limitaciones visuales fue víctima de la irresponsabilidad de sus vecinos tras caer a un profundo pozo que se encontraba sin tapa ubicado en la calle 25 de Mayo en Paraná, Argentina.

La víctima identificada como Damián Reca no tuvo tiempo de percatarse que el hoyo estaba sin tapa y no hubo nadie que le avisara del peligro que corría debido a las restricciones en la circulación que impone el aislamiento social preventivo obligatorio decretado en el país para frenar el avance del coronavirus.

“Vivo solo, había salido al supermercado de mi barrio, y me caí en un pozo”, contó Damián al medio UNO, sin perder el buen humor que lo caracteriza, aun en un momento tan indignante.

Damián Reca no se percató del hoyo sin tapa y no hubo nadie que le avisara del peligro que corría. (Captura: Uno)

Damián quedó con medio cuerpo dentro del agujero lleno de agua estancada, y lo auxiliaron un par de agentes del 911 de la Policía de Entre Ríos que estaban en la zona.

Tras la caída, el hombre sufrió severas lesiones y su celular, otra de las herramientas que usa contantemente para trabajar, navegar en Internet, orientarse y contactarse con sus llegados, quedó deshecho.

“Fueron raspones, golpes, y la rotura del teléfono, que ya lo arreglaré. Adolorido y todo, me fui a la comisaría segunda a hacer la denuncia, pero no me la tomaron porque en apariencia no tenía lesiones. De ahí me fui al hospital San Martín, me hicieron una placa para descartar alguna quebradura, pero corroboraron que mi rodilla estaba muy inflamada, además de los raspones y golpes en general, producto del impacto por la caída”, precisó.

Al llegar a la zona del accidente, la Policía y personal de la Municipalidad notaron la dimensión del pozo y el peligro que representaba para la población. El miércoles 6, trabajadores ediles taparon ese pozo y los demás que estaban en esa cuadra. Sin embargo, han quedado otros hoyos que representan un gran peligro para los pobladores, sobre todo para los adultos mayores que transitan por la zona.