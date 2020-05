El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió a las acusaciones que pesan sobre la Unión Soviética respecto a que este país habría sido el responsable de planificar y desencadenar la Segunda Guerra Mundial.

“¡No tenemos y no podemos tener ningún sentimiento de culpa! Pusimos 27 millones de vidas de nuestros ciudadanos, me refiero a aquellos de la Unión Soviética, en el altar de la victoria. En total. Por lo tanto, no hay y no puede haber ninguna excusa para aquellos que están tratando de reescribir la historia”, indicó el líder ruso en el documental ‘Guerra por la memoria’, que fue emitido por la televisión del país.

Ejercito Rojo iza la bandera soviética en Berlín en el fin de la Segunda Guerra Mundial.

“¿Quién atacó a quién el 22 de junio de 1941? ¿Atacamos a Alemania o Alemania nos atacó? ¿Qué delirio es esto?”, expresó Putin, en referencia a la violación al tratado de no agresión entre el régimen nazi y el soviético.

Con esto, Putin vuelve a acusar intentos por ‘distorsionar’ la historia de la Segunda Guerra Mundial, argumento que ya había expresado en diciembre del año pasado.

Las declaraciones del líder ruso, en aquel momento, se dieron debido a que, según denuncia, una resolución del Parlamento Europeo “puso prácticamente al mismo nivel” al régimen Nazi y la URSS respecto a las responsabilidades en la Segunda Guerra Mundial.

“Como si hubieran olvidado quién atacó a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941”, indicó.

“Nuestra respuesta a la mentira es la verdad”, advirtió entonces Putin.

Además, aseguró que Rusia continuará hablando y publicando materiales de archivo sobre eventos y hechos de la Gran Guerra Patria, término con el que los historiadores soviéticos registraron el conflicto entre la Alemania Nazi y las fuerzas de la URSS y que se desarrolló entre 1941 con la violación de los pactos de no agresión hasta 1945 con la caída de Berlín a manos del Ejército rojo.