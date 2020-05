Debido a la cuarentena por el coronavirus, millones de padres se han transformado en profesores de sus hijos durante las tareas a distancia que les deja el colegio. Como el video de una niña mexicana que se volvió viral en las redes sociales tras pedirle a su mamá paciencia por olvidarse una letra.

En la grabación viral se aprecia a la pequeña muy concentrada con la lección de su madre sobre una tarea de lenguaje, pero en un momento de la clase la mamá se enoja con ella porque se olvida una letra y su reacción se viralizó en las redes sociales.

Cuando la mujer comienza a perder la paciencia, su hija se pone triste ante la exigencia de su madre para que le preste más atención y recuerde la lección del abecedario que le estaba enseñando. “Dime qué letra es esta, qué letra”, se le escucha decir ante la evasiva de su pequeña por no contestarle.

Mira aquí el video viral:

Viendo el enojo de su madre, la niña se arma de valor y le exige un poco de paciencia. La mujer quedó sin palabras por la reacción de su hija que se viralizó en las redes sociales debido al ingenio de sus palabras.

“Mami, aquí nadie se tiene que enojar conmigo, ni me tienes por qué regañar. Tienes que tener paciencia si a mí se me olvida una letra que todavía no me sé; entonces tú me ayudas porque tú eres mi mami del alma”, comentó la pequeña.

Apenas terminó de explicar su sentir, un hombre de la tercera edad, que sería su abuelo, la abraza tiernamente. Miles de usuarios en las redes sociales estuvieron de acuerdo con el argumento de la tierna niña.

“Qué linda niña y es súper inteligente. Es cierto lo que dice, hay que ayudarla. Preciosa, Dios te bendiga por esas palabras que salieron de tu pequeña boca, nos has dado una lección a muchas mamás”, escribió una mujer muy conmovida.