El último miércoles 6 de mayo durante la conferencia vespertina que presenta el informe técnico del coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue sorprendido por la reportera Sarahi Uribe del diario El Sol de México.

Uribe le preguntó al funcionario público si le estaba mintiendo al país sobre las cifras de COVID-19 en México. Su participación generó la creación de hashtags y se volvió tendencia en Twitter como #CuentemeMas, #YoConfíoEnGatell, #GatellNoEstasSolo, y con palabras como “reportera”, “Sol de México”, y “Narro”.

“Esta tarde el ex secretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario?”, preguntó Sarahi Uribe, reportera de El Sol de México.

Hugo López-Gatell, con una sonrisa en el rostro, solo atinó a preguntarle a Sarahi qué más había dicho el exsecretario de Salud José Narro. La reportera, con el celular en la mano, pidió algo de tiempo para responder.

“Estamos a la espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional”, agregó el subsecretario López-Gatell.

“Menciona que las cifras no cuadran y esto genera en la población incertidumbre. A ver... ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México?”, dijo Sarahi Uribe.

“Respeto la opinión del doctor Narro. Fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI. No sé si siga en el PRI, no sé si siga en la UNAM. Por ahí debe estar. Me parece un individuo respetable. Habría que ver sus argumentos sobre lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece. Quizás ahí nos podamos dar cuenta a qué se refiere”, respondió el subsecretario.

“Definitivamente nuestro empeño es tener un mejor sistema de salud que tenga una cobertura universal y estas capacidades que estamos aumentando ahorita para responder a la epidemia de COVID-19 sin duda van a ser contribuciones importantes para esa tarea y ese proyecto más amplio”, finalizó.

¿Qué dijo José Navarro sobre Hugo López-Gatell?

José Narro, exsecretario de Salud de México, había criticado el martes pasado a Hugo López-Gatell a través de las redes sociales respecto a las cifras del coronavirus en México y recordó los números de la pandemia de AH1N1 de 2009.

"En México, la pandemia de COVID-19 es un problema muy serio y lo tenemos que entender en su dimensión total. En el siguiente hilo explico por qué ahora, igual que en 2009, las cifras de Hugo López-Gatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre”, fue lo que escribió Narro.