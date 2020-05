Trump: “Si quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto, mandaría un ejército, sería invasión”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes que su Gobierno no participó en la Operación Gedeón contra Nicolás Maduro después de que una veintena de personas fueron detenidas en Venezuela, dos de ellas estadounidenses.

El mandatario aseguró a Fox News que, si desea invadir el país sudamericano, no lo haría a través de un “grupo pequeño”, sino con un “ejército”.

“No tenemos nada que ver con eso. Si quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. Entraría y no harían nada al respecto, se darían la vuelta", comentó Donald Trump. Y añadió: "No enviaría un pequeño grupo pequeño, se llamaría a un ejército”.

Nicolás Maduro, cuya salida es promovida por Washington desde hace más de un año por considerar fraudulenta su reelección, denunció el lunes que la administración del presidente estadounidense estaba detrás de una supuesta incursión por mar de “mercenarios” que planeaban sacarlo del poder.

Trump, sin embargo, minimizó la Operación Gedeón e indicó que “obviamente no fue un buen ataque”.

Venezuela: Trump advierte a Maduro de invasión

“No sé mucho al respecto. Este fue un grupo deshonesto que entró allí, muchos venezolanos, creo que también personas de otros países. Vi sus fotos en una playa. Creo que fueron capturados antes de tocar tierra, pero no sé nada al respecto, el Gobierno no tiene nada que ver con eso”, aseveró a la cadena de noticias.

Donald Trump prometió averiguar más datos, "pero si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela, no sería así, sería un poco diferente, se llamaría una invasión”, zanjó.

El último jueves, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó a Nicolás Maduro a irse para poder “restaurar la democracia” en Venezuela tras negar que el Gobierno estadounidense haya intentado derrocarlo en los últimos días.

Venezuela, otrora una potencia petrolera, vive un colapso económico agudizado desde que el socialista Maduro llegó al cargo en 2013, que provocó la huida del país de más de cinco millones de personas, según la ONU.

