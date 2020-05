Colombia: mamá pide reparar su celular para las clases de sus hijos y recibe grata sorpresa

Una madre de familia de Colombia, identificada como Marcela Garzón, contó una penosa situación que está viviendo con sus cinco hijos en medio de la pandemia por el coronavirus.

La mujer había contado su caso a Noticias Caracol, donde afirmó que es de escasos recursos y no tenía cómo arreglar su celular, que usaba para que sus hijos puedan cumplir con los deberes escolares que les había asignado el colegio por la expansión de la COVID-19.

Este hecho permitió que el conductor le prometa que iba a tener un nuevo teléfono para que pueda ayudar a los pequeños. Pero, minutos después, dos ciudadanos decidieron colaborar con la madre.

Uno de los televidentes, Yúber Mendoza, señaló: “Esta mañana me levanté a ver el noticiero y vi el mensaje de la señora Marcela y sus hijos y me conmovió mucho. Y no hay que arreglarle el celular, sino comprarle uno nuevo”.

Marcela también aseguró que decidió darles de comer a los menores, en vez de reparar su smartphone: “A ellos les mandan tareas por WhatsApp, yo tenía el celular y, gracias a Dios, hasta la semana pasada pude enviar todas las tareas, pero esta ha sido difícil”.

Además, otra televidente, Adriana Sierra, le indicó a la conductora Mónica Jaramillo que iba a regalarle una computadora a la mujer. “Le voy a enviar un computador para que lo reciban y, en estos días, también tenga la oportunidad de recibir esas clases virtuales”, señaló.

“Desde que uno tiene familia, no importan las enfermedades, porque el amor lo puede todo”, manifestó Marcela Garzón.