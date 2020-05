España: localizan en buen estado a mujer que desapareció hace cuatro años [VIDEO]

Los milagros sí existen y una muestra de ello ocurrió en España. Una mujer que desapareció hace cuatro años en Lugo sin dejar rastro fue hallada por la Policía en buen estado de salud.

Se trata de Lorena Piteira Espinosa, una dama de 47 años que fue vista por última vez en noviembre del 2016, pero lo que causó extrañeza fue que sus familiares reportaron su desaparición un año después.

Según información policial, los efectivos del orden decidieron retomar el caso recientemente adjuntado nueva información. Los datos fueron enviados al Centro Nacional de Desaparecidos, lugar que pidió el apoyo de los vecinos para dar con el paradero de Lorena pese al confinamiento que se acata por el coronavirus.

Tras una profundan investigación, las Fuerzas de Seguridad del Estado la hallaron, aunque no quisieron detallar el lugar, y la mantienen en interrogatorio para conocer dónde estuvo durante los cuatro años de desaparición.

Lorena les dijo a los agentes que se encontraba bien y que se había marchado por voluntad propia. (Captura: Europa Press)

“Me llamaron, me dijeron que estaba bien, pero no me han dado más información, me dijeron que me dirían algo más esta semana”, explicó a Europa Press un familiar.

El último dato que la Policía tuvo del paradero de la mujer fue en Santiago de Compostela en el 2018, por lo que ni siquiera habría salido de Galicia. La desaparición ha tenido un final feliz el pasado 4 de mayo de 2020.

Personal de la Guardia Civil celebró con satisfacción el fin de una investigación que duró cuatro años. Sin embargo, se conoció que la mujer ya había desaparecido en anteriores oportunidades, pero durante algunos días y no en una situación de alarma como la que atraviesa el mundo actualmente.

Fuentes policiales afirman que la mujer les dijo a los agentes que se encontraba bien, que se había marchado por voluntad propia y que no quería saber nada de nadie. Tampoco que se revelara cuál era su paradero actual.