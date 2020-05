La pandemia del coronavirus ha causado que muchas personas se vean afectadas económicamente ante el cierre de negocios y diversas empresas.

Un desafortunado hombre es uno de esos millones que perdieron su empleo y tuvo que ir a vivir a la calle exponiéndose al virus al no poder pagar un hotel donde pasar la noche junto a su hijo en Argentina.

“Me quedé sin trabajo. Terminé en la calle con mi hijo. Terminé perdiendo hasta las herramientas”, contó el desesperado padre, quien quedó viudo y se quedó al cuidado de su niño de 10 años. “Desde que empezó la cuarentena yo estoy en la calle. Por 180 días no me podían echar del hotel, pero me echaron igual. El candado lo tenía puesto y perdí todo”, agregó.

El infortunado padre contó que están expuestos a todas las enfermedades ya que no tienen un lugar donde residir. (Captura: El Trece)

El infortunado padre contó a El Trece que están expuestos a todas las enfermedades, ya que no tienen un lugar fijo donde residir. Recordó que unos delincuentes le robaron todas sus pertenencias cuando fueron en busca de un lugar provisional donde quedarse.

Lo único que les quedó fue la ropa que llevaban puesta, la cual ya está muy desgarrada y sucia porque tienen que dormir donde les caiga la noche.

"Sufro todos los días y solo le pido a Dios que no le pase nada a mi hijo. Les pido que se acuerden de su prójimo porque la vida tiene muchas vueltas y uno nunca sabe lo que le puede llegar a pasar. Hoy soy viejo para la sociedad, pero soy un gran padre porque le enseño dignidad y principios”, dijo el padre entre lágrimas, quien recibió un abrazo del niño.

Se informó que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación prosiguió con el envío de alimentos secos a organizaciones sociales, iglesias y ONG’s de diversas provincias para hacer frente a las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

Desde los depósitos ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo, en las provincias de Buenos Aires y Tucumán, respectivamente, la cartera social distribuyó 349.000 kilos de alimentos, entre aceite, choclo, caballa, fideos, arroz, harina, tomate en lata, leche en polvo y peras al natural, informaron fuentes oficiales.