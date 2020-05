La Fuerza Espacial de Estados Unidos fue creada a fines del año pasado, y parece que ni siquiera la pandemia detiene sus acelerados planes de desarrollo. El último miércoles, lanzaron su primer video de reclutamiento en Twitter.

“Algunas personas miran a las estrellas y preguntan, ¿y si...?”, inicia la narración, mientras muestra a un hombre mirando al firmamento. “Nuestro trabajo es tener una respuesta”.

La voz en off del video, de 30 segundos de duración, continúa: "Tal vez no te pusieron aquí solo para hacer las preguntas. Quizás te pusieron aquí para ser la respuesta. Tal vez tu propósito en este planeta no esté en este planeta”.

Además del video dirigido a los posibles cadetes, la publicación incluye un enlace a los puestos disponibles, indicados en el sitio web de la Fuerza Aérea. Entre ellos, destacan los puestos de oficial de operaciones espaciales, analista de fusión y oficial de inteligencia.

Según un reporte de Fox News, 86 oficiales se unirán a este cuerpo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los militares serán enviados a la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea en California para su entrenamiento espacial.

En diciembre de 2019, Donald Trump instauró la Fuerza Espacial de EE. UU., la cual se centra en el espacio exterior como posible escenario de guerra. Es, oficialmente, la sexta rama de sus Fuerzas Armadas.