La Policía del condado de Glynn en Georgia, Estados Unidos, arrestó a Gregory McMichael, de 64 años, y a su hijo Travis McMichael, de 34, acusados de asesinar a Ahmaud Arbery, un hombre de raza negra que se encontraba desarmado. Los hombres serán procesados por los cargos de asalto y asesinato agravado.

Ahmaud Arbery era un joven de 25 años que fue asesinado a tiros en Brunswick, una ciudad costera a medio camino hacia Florida, el 23 de febrero pasado mientras corría por el vecindario de Satilla Shores. Su familia indicó que salió a correr, mientras que los McMichaels afirmaron que lo confundieron con un ladrón.

El video del asesinato de Arbery fue publicado por los abogados de la familia y muestra como, tras una aparente discusión entre la víctima, que corría cerca de la vía, y el mayor de los McMichael, es abatido por el hijo de este último desde su camioneta.

El informe del departamento de policía del condado de Glynn apunta que Gregory McMichael vio por primera vez a Arbery caminando lentamente por la calle Satilla e inmediatamente pensó que era un ladrón que recientemente había estado atacando el vecindario.

Gregory McMichael se armó con una Magnum .357 mientras que su hijo se armó con una escopeta, saltaron a su camioneta y persiguieron a Arbery. Según el informe, había un tercer hombre, el cual fue identificado como un vecino, quien se unió a la persecución desde una camioneta.

Si bien el informe policial no especifica que la víctima portara un arma, la familia de la víctima y su defensa insisten en que iba desarmado. Además, durante las pesquisas posteriores no se dio detalle de la existencia de una entre las pertenencias de Arbery.

El video mostrado por la defensa de la familia Arbery lo muestra corriendo por una carretera mientras una camioneta blanca se detiene frente a él. El joven corre alrededor del vehículo. La toma se desvía unos segundos para revelar como el hombre lucha mientras que otro le dispara.

McMichael, por su parte, asegura que le ordenó a Arbery que se detenga y que este “lo atacó violentamente”, mientras ambos peleaban por la escopeta, su hijo Travis le disparó dos veces.

¿Quién es Gregory McMichael?

McMichael es un exagente de la ley que solía trabajar para el fiscal de distrito local. Debido al conflicto de intereses que genera el caso, este se encuentra ahora en la tercera fiscalía. Desde allí anunciaron que solicitarán a un gran jurado que presente cargos.

La madre de Arbery, Wanda Jones, dijo que las imágenes del incidente, grabadas por un teléfono celular, prueban que su hijo no estaba cometiendo un delito. “Estaba fuera para su carrera diaria y fue cazado como un animal y asesinado”, indicó la mujer. “Espero que todos los involucrados sean acusados ​​y vayan a la cárcel”, sentenció.

Ahmaud Arbery

Reacciones a la muerte de Ahmaud Arbery

La muerte de Arbery provocó la indignación de muchos activistas, políticos y celebridades alrededor del país, quienes compartieron publicaciones en redes sociales instando a las personas a contactar a los fiscales del condado de Liberty para exigir que se imputen cargos a los McMichaels.

Entre las celebridades más activas se encuentra Michael B. Jordan, quien dio vida a Eric Killmonger en Black Panther y a Adonis Creed en las cintas de la franquicia Rocky. A través de su cuenta de Instagram, el actor aseguró que “el hecho de que no experimentes racismo no significa que no exista y si no crees que algo esté mal con este video o intentes defenderlo de alguna manera, eres parte del problema”.

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la muerte de Arbery como una “grave injusticia”, durante una mesa redonda virtual con legisladores afroamericanos en Florida el pasado jueves.

“Esta familia y el país merecen justicia y la merecen ahora. Se merecen una investigación transparente de este brutal asesinato”, dijo Biden. “Pero nuestra nación también lo merece. Tenemos que contar con esto, esto continúa. Estos actos viciosos recuerdan los capítulos más oscuros de nuestra historia”.