Últimas noticias Coronavirus México EN VIVO | El COVID-19, declarado oficialmente como pandemia por la OMS, llegó a México en febrero aproximadamente. Por ello, la Secretaría de Salud (SSA) ofrece todos los días un informe técnico sobre los casos confirmados de coronavirus en el país azteca.

La conferencia sobre el avance del coronavirus se realiza en el Palacio Nacional y es liderada por Hugo López-Gatell subsecretario de Salud o José Luis Alomía director de Epidemiología.

Informe coronavirus México EN VIVO | jueves 7 de mayo de 2020

Sigue el minuto a minuto del informe sobre el coronavirus en México desde el Palacio Nacional a cargo del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

7.49 p.m. Protocolos para brindar seguridad a los estudiantes

A la hora de volver a clases presenciales, en un hipotético ‘desconfinamiento’, existe un reto nuevo con respecto a la nueva normalidad, debido a que la enfermedad es emergente. López-Gatell señala que no hay garantías de que los países no puedan tener un rebrote de la enfermedad.

7.45 p.m. Sobre las comorbilidades

Existen pacientes que no habían declarado que presentaban comorbilidades, por lo que estas se detectaron recién tras su fallecimiento. Esto puede deberse a que la persona desconocía su estado de salud.

7.43 p.m. Posible uso del remdesivir en México

El medicamento antiviral es de los pocos que ha tenido una investigación clínica sobre su uso para la COVID-19. Los resultados han sido “prometedores”, principalmente en los casos moderados. Como alternativa terapéutica, estaría bienvenida.

7.39 p.m. López-Gatell sobre opiniones sobre el manejo de la pandemia

El subsecretario afirma que existe libertad de opinión y expresión, y que respeta las opiniones adversas de las distintas autoridades y exfuncionarios.

7.32 p.m. “Aplanar la curva”

Las epidemias no se aplanan a una línea recta, sino que llegan a un pico y comienzan a descender. López-Gatell sugiere no pensar en una “curva plana”, sino que, comparada con lo que hubiera ocurrido si no se hubieran implantado las medidas públicas, se encuentra menos acentuada.

Asimismo, reiteró el carácter exponencial de la pandemia, que significa que el crecimiento diario crece en progresión geométrica.

7.25 p.m. Atención telefónica

En los últimos 14 días, se han recibida 81.575 llamadas. 23.528 personas colgaron.

7.23 p.m. Aplicación COVID-19 MX

Ha obtenido más de 400.000 descargas en iOS, Android y HarmonyOS. El 30,7 % de los usuarios padece obesidad, mientras que el 13,2 % presentan presión arterial alta. El 7,8 % vive con diabetes y menos del 1 % se encuentra en estado de gestación.

7.21 p.m. Chatbot de Susana Distancia

164.072 personas han chateado con Susana, y ella ha respondido 3 030 946 preguntas en total, con un índice de satisfacción del 73 %.

7.17 p.m. Datos Abiertos

El tablero de Datos ha recibido 2 581 250 visitas, a corte del 7 de mayo de 2020. Esta plataforma ofrece información anonimizada para el análisis público. Los datos presentados son los que cada estado ingresa a los sistemas de información. La base de datos abierta puede ser descargada gratuitamente.

7.15 p.m. Ricardo Cortés presenta el sitio web

La dirección es www.coronavirus.gob.mx y ha obtenido más de 33 millones de visitas con 16 180 967 usuarios. La plataforma se encuentra también en distintos idiomas indígenas de México.

El 96 % de los usuarios de la página web se encuentra en el país azteca.

7.12 p.m. Disponibilidad de camas por entidad federativa

CDMX presenta un 70 % de camas de hospitalización general ocupadas, siendo la entidad con la mayor cantidad de ocupación, frente a un 33 % de ocupación nacional

Por otro lado, las camas destinadas a pacientes críticos presentan un índice de ocupación del 27 %. Sin embargo, la CDMX presenta un 64 % de ocupación, seguido de Edomex y Sinaloa.

7.11 p.m. Disponibilidad de camas IRAG

Camas IRAG disponibles: 13.688, mientras que las ocupadas son 6.754, un 33 % del total. Ya son 681 los hospitales notificantes, mientras que 652 son los que han notificado, un 96 % del total.

7.10 p.m. Curva de casos acumulados confirmados

Casos nuevos confirmados: 1.982, un 7,2 % de incremento en relación con el día anterior.

7.09 p.m. Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

Existen 29.616 confirmados y 18.812 sospechosos, y la curva se mantiene con tendencia hacia arriba.

7.08 p.m. Defunciones acumuladas por fecha de defunción

A los 2,961 decesos, se suman 245 muertes sospechosas. CDMX, Baja California y Edomex congregan la mayor cantidad de fallecidos.

7.07 p.m. Tasa de incidencia activa por estados

La incidencia activa a nivel nacional es de 6.10 casos por 100.00 habitantes, de 7.802 confirmados activos.

7.06 p.m. Carga de casos activos

Por entidad federativa, CDMX, Edomex y Tabasco presentan la mayor cantidad de casos activos de coronavirus.

7.05 p.m. Carga acumulada de casos

De acuerdo a la entidad federativa, la carga de enfermedad se va acentuando en algunos estados. La Ciudad de México presenta 8.129 casos acumulados, seguido por Edomex y Baja California, con 5.077 y 2.176 casos, respectivamente.

7.03 p.m. México reporta 29.616 casos confirmados de coronavirus

El director de Epidemiología reveló que 7.802 representan la epidemia activa en México. Asimismo, la cantidad de defunciones ascendió a 2.961. Se han realizado en total 117.211 pruebas, con 18.812 casos sospechosos y 68.783 con resultado negativo.

7.01 p.m. Inicia el Informe Técnico Diario

José Luis Alomía señala que estamos en el día 46 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con 69 conferencias vespertinas realizadas.

¿Qué es el coronavirus?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), coronavirus es el nombre de una “extensa familia de virus” que causa enfermedades en humanos y animales.

En los humanos, estos virus producen infecciones respiratorias que van desde un resfriado regular hasta males más graves como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que los síntomas más comunes del coronavirus son:

- Fiebre

- Cansancio

- Tos seca

Algunos pacientes con COVID-19 pueden presentan otros malestares como:

- Dolores

- Congestión nasal

- Dolor de garganta

- Diarrea

Mapa coronavirus México en tiempo real

La Secretaría de Salud informa de forma diaria qué estados reportan mayor índice de casos de coronavirus en México. Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco encabezan esta lista. En este mapa podrás ver los casos confirmados de COVID-19 en tiempo real.