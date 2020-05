AMLO informa que se perdieron 500 mil empleos por pandemia del coronavirus en México

A raíz de la contingencia sanitaria desatada en México por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se han perdido cerca de 500.000 empleos en todo el país. Sin embargo, recalcó que, tan solo en diciembre último, 400.000 plazas se perdieron debido al ‘outsourcing’.

Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario azteca destacó el trabajo de los pequeños empresarios que no despidieron a su personal al comienzo de la crisis sanitaria, en los primeros meses del año. La mayor parte de ellos, señaló, regentan negocios que no superan los diez trabajadores.

No obstante, López Obrador recordó que todavía hay trabajadores siendo abusados debido a prácticas como el ‘outsourcing’, derivadas de las políticas neoliberales y a las que calificó como “otra pandemia de injusticia”.

“En diciembre se perdieron 400.000 empleos del Seguro Social, en diciembre que no había crisis. Realmente, no es que se quedaran sin trabajo los empleados, es que con el ‘outsourcing’, para no pagar prestaciones, los quitan del Seguro, y ahora 500.000 por el coronavirus”, expresó el titular del Ejecutivo.

El presidente indicó que, tras la llegada de la pandemia de COVID-19, los grandes empresarios fueron los primeros en despedir a sus empleados. Sin embargo, aclaró que la mayoría de las empresas sí están pagando el sueldo a sus trabajadores.

AMLO anuncia ‘semáforo’ de reactivación económica

Ante la necesidad de reiniciar las actividades económicas en México sin aumentar el riesgo de contagios de COVID-19, Andrés Manuel López Obrador propuso la instalación de un ‘semáforo’ para determinar qué municipios del país se encuentran aptos para dar este paso.

A través de los colores verde, amarillo y rojo, el mecanismo permitirá definir qué regiones retomarán sus labores. “Gracias a esto, se empezaría a abrir actividades económicas: la industria de la construcción, empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades", detalló el presidente del país azteca.