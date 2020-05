El último 3 de mayo, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), la Secretaría de Seguridad de Honduras promulgó nuevas medidas de circulación y la ampliación del toque de queda, con el fin de frenar la propagación del nuevo coronavirus en el país centroamericano.

A través de un comunicado, la Policía Nacional anunció que el toque de queda absoluto continuará vigente hasta el próximo domingo 17 de mayo, bajo el cumplimiento de la restricción de circulación a un dígito por día en todo el país, y solo para acudir a los establecimientos habilitados.

¿Qué es el toque de queda absoluto en Honduras?

El toque de queda absoluto es la medida que rige actualmente en Honduras para combatir la pandemia de COVID-19. Esta contempla que ninguna persona salga de casa, salvo para actividades esenciales como adquirir alimentos o acudir a los bancos, y se rige bajo la terminación del documento de identidad.

¿Cuáles son las nuevas medidas de circulación?

La nueva restricción impone que, de acuerdo con el día, el último dígito de la cédula de identidad o pasaporte (del 0 al 9) determinará quiénes podrán salir a supermercados, gasolineras, bancos o farmacias en el país. Asimismo, el horario para realizar dichas actividades será de 7 a.m. a 5 p.m.

Los establecimientos abiertos solo funcionarán durante los horarios habilitados, y deberán brindar a sus empleados, de manera obligatoria, mascarillas, gel de manos y control de la temperatura. Asimismo, los clientes también deberán portar cubrebocas para ser atendidos.

El toque de queda fue decretado en Honduras el último 20 de marzo.

Durante los fines de semana, no obstante, la circulación quedará impedida para toda la población. Además, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores tendrán prioridad en farmacias y supermercados, entre las 7 y 9 a.m., mientras que su acceso a los bancos será de 9 a 10 a.m.

Asimismo, todas las personas que deban salir fuera de su fecha y hora de circulación, deberán justificar su movilidad mediante un salvoconducto vigente en el momento de la emergencia.

¿Qué municipios no aplicarán las medidas de circulación?

La disposición de las autoridades de Honduras no aplicará para los municipios del departamento de Cortés, el más afectado por la pandemia de COVID-19. Tampoco se aplicará en El Progreso (Yoro) y Las Vegas (Santa Bárbara). En dichas localidades, las medidas serán más estrictas.

Calendario de circulación en Honduras