Horario del ‘Pico y placa’ para hoy, miércoles 6 de mayo de 2020, en Medellín, Bogotá, entre otras ciudades

El ‘Pico y placa’ para el miércoles 6 de mayo del 2020 cuenta con la restricción vehicular para los siguientes vehículos en Colombia: carros particulares, motos y camiones en las ciudades de Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali.

Pico y placa hoy MIÉRCOLES 6 en Medellín 2020

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció, en relación con lo decretado por el Gobierno sobre la cuarentena nacional, que no habrá ‘Pico y placa’ en la ciudad durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio.

Esta medida busca evitar los desplazamientos innecesarios y así reducir la expansión del COVID-19 en el territorio colombiano.

Pico y placa hoy MIÉRCOLES 6 en Bogotá 2020

Movilidad Bogotá recordó que si bien algunos sectores económicos reiniciarán sus actividades, las personas deberán continuar con las medidas decretadas por el Gobierno para evitar aumentar los casos de COVID-19. En tal sentido, continúa la restricción circular de vehículos hasta el 10 de mayo, según lo decretado por el Gobierno.

Los autos particulares no están permitidos circular, salvo algunas excepciones. En el caso de los taxis solo prestarán el servicio solicitado a través de llamada telefónica o de plataforma tecnológica. Mientras que, el transporte de carga sí continuará con restricción de circulación para los modelos de más de 20 años. En tal sentido, no podrán circular entre las 6:00 a.m. y la 8:00 a.m. y la 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Pico y placa hoy MIÉRCOLES 6 en Bucaramanga 2020

Hoy, miércoles 6 de mayo de 2020, la restricción vehicular ‘Pico y placa’ en Bucaramanga aplica de la siguiente manera:

Motos: Placa terminada en: 7-8.

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Particulares: Placa terminada en: 7-8.

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Taxis: Placa terminada en: 3-4.

Horarios: 7:00 a.m. – 9:00 p.m.

Pico y placa hoy MIÉRCOLES 6 en Cali 2020

Hoy, miércoles 6 de mayo de 2020, la restricción vehicular ‘Pico y placa’ en Cali aplica de la siguiente manera:

Particulares: Placa terminada en: 7-8.

Horarios: 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y 4:00 a 8:00 p.m.

Taxis: Placa terminada en: 5-6.

Horarios: Todo el día

Transporte público colectivo: Placa terminada en: 4-5.

Horarios: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿Cuál es la multa del pico y placa 2020?

La multa por incumplir con la restricción vehicular ‘Pico y placa’ en Colombia es de 414 110 pesos.