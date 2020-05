Jordania, el país que logró tener el mínimo de fallecidos por COVID-19 pese a su frágil economía

Muchos países continúan luchando para evitar más muerte por el coronavirus a nivel mundial. Estados Unidos, China, Alemania o el Reino Unido, por citar algunos y considerados en la lista de naciones más ricas del globo no han logrado idear una fórmula para poner fin a la pandemia.

Sin embargo, un país que pudo haber sido vulnerable parece haber mantenido las muertes y los números de casos extremadamente bajos. Jordania, que alberga a millones de refugiados y tiene una economía frágil, solo ha registrado nueve muertes por COVID-19.

El éxito en la contención de la pandemia se debió a un estricto toque de queda para sus 10 millones de habitantes. No obstante, esto acabó desarbolando la economía, devastada por las consecuencias de las guerras en los vecinos Irak y Siria.

El primer ministro, Omar al Razzaz, ordenó el levantamiento de las medidas de contención en las provincias del sur, las menos afectadas por la pandemia, en un proceso de desescalada territorial. Industrias y negocios han reanudado su actividad mientras se mantiene el estricto confinamiento de la población en la capital, Amán, y el norte del país.

El vecino Israel, con 9.2 millones de personas, tiene más de 15.000 casos y alrededor de 200 muertes, mientras que los brotes en las cercanas Turquía e Irán están fuera de control. Si bien el país ahora puede regresar a una apariencia de normalidad, las personas casi murieron de hambre en el proceso y hubo temores de disturbios sociales.

Entre las medidas que adoptaron las autoridades de dicho país fue prohibir viajes de sus ciudadanos a países de alto riesgo como China e Irán y comenzó a preparar trabajadores de salud y hospitales para el brote.

El país fue bloqueado relativamente temprano, el 18 de marzo, desplegando al ejército y la policía para detener los viajes y hacer cumplir los cierres. El ministro de salud de Jordania, el excirujano militar, Saad Jaber, le dijo al ABC que el Gobierno priorizaba la salud de las personas sobre la economía.

"Sabíamos que algunas de nuestras medidas serían costosas, pero no permitiremos el problema de inmunidad colectiva y no permitiremos que ningún jordano muera sin luchar. No sé si lo logramos, pero la baja tasa de mortalidad es algo de lo que estamos orgullosos, no perdimos mucha gente”, indicó Jaber.