Última hora Coronavirus Colombia EN VIVO | La pandemia de la COVID-19 continúa expandiéndose alrededor del mundo y las cifras de contagios y fallecimientos van en aumento. Colombia no es exento a esta realidad y es el quinto país de Sudamérica con mayor número de casos, por debajo de Brasil, Perú, Ecuador y Chile.

Hasta este miércoles 6 de mayo de abril la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 8.613 y los casos positivos se incrementaron a 378, según cifras oficiales.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN COLOMBIA Contagiados: 8.613 Muertos: 378 Recuperados: 2.013

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 3 747 850 Muertos: 258.982 Recuperados: 1 251 120

Últimas Noticias del Coronavirus en Colombia hoy, 6 de mayo

7.48 a. m. Colombia aún no ha pasado el pico de la epidemia

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó en entrevista con W Radio que uno de los principales motivos por el que se extendió la cuarentena fue porque Colombia aún no ha pasado el riesgo de tener un pico de la epidemia del coronavirus.

7.28 a. m. Vecinos de Soledad no obedecen el toque de queda

Pese a la orden de toque de queda que empezó a regir desde las 8.00 p. m. del martes 5 de mayo, los vecinos de distintos barrios del municipio de Soledad han salido a las calles.

07.25 a. m. Balance del coronavirus en Colombia

Hasta el miércoles 6 de mayo, en Colombia hay 8.613 casos confirmados de coronavirus. Han fallecido 378 personas, mientras que 2.013 se han recuperado.

07.24 a. m. Federación Médica indica que el país no soportará la apertura económica

La Federación Médica Colombiana ha señalado que el país no se encuentra preparado para continuar con la apertura económica. Han asegurado, además, que no podrá haber una atención óptima porque el 80 % de los profesionales sanitarios no tienen elementos de protección.

07.18 a. m. Los niños podrán salir a las calles desde el 11 de mayo

El presidente Duque informó que los niños entre 6 y 17 años tendrán la posibilidad de salir al aire libre durante media hora, solo tres veces por semanas y en compañía de un adulto que no esté dentro del grupo de riesgo.

07.15 a. m. Presidente Duque extiende la cuarentena hasta el 25 de mayo

El presidente del Gobierno, Iván Duque, confirmó el último martes la extensión de la cuarentena hasta el próximo 25 de mayo.