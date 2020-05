Coronavirus en Colombia EN VIVO hoy, 6 de mayo: últimas noticias y cifras de contagios de la COVID-19

Última hora Coronavirus Colombia EN VIVO | La pandemia de la COVID-19 continúa expandiéndose alrededor del mundo y las cifras de contagios y fallecimientos van en aumento. Colombia no es exento a esta realidad y es el quinto país de Sudamérica con mayor número de casos, por debajo de Brasil, Perú, Ecuador y Chile.

Hasta este miércoles 6 de mayo de abril la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 8.613 y los casos positivos se incrementaron a 378, según cifras oficiales.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN COLOMBIA Contagiados: 8.613 Muertos: 378 Recuperados: 2.013

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 3 747 850 Muertos: 258.982 Recuperados: 1 251 120

Últimas Noticias del Coronavirus en Colombia hoy, 6 de mayo

08.15 a. m. Pico y cédula de hoy, miércoles 6 de mayo

La Gobernación de Córdoba recuerda la distribución del pico y cédula de esta jornada.

Buenos días este es la distribución del pico y cédula de HOY Recuerda que sólo debe salir una persona por núcleo familiar para abastecerse. Seguimos en aislamiento preventivo obligatorio. #CórdobaSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/OB9pXsAT88 — Gobernación Córdoba (@GobCordoba_) May 6, 2020

08.12 a. m. El pico de contagios está previsto para fines de junio

El ministro Ruiz indicó en La FM que el pico de contagios podría llegar a fines del próximo mes. “Tenemos previsto que hacia finales de junio y comienzos de julio vamos a tener un pico de contagios con COVID-19, pero creemos que será menos al que estimamos inicialmente”, declaró.

08.05 a. m. Lineamientos del distanciamiento social

A manera de prevención, el Gobierno ha establecido lineamientos para el distanciamiento social, con la recomendación de la OPS:

- Uso obligatorio del tapabocas al salir de casa, en el trabajo y transporte público.

- Reducir el uso del transporte público. Los vehículos compartidos deberán ser por máximo dos personas.

- Incrementar el uso de la bicicleta y patineta.

- Manejo de pico y género para el control del abastecimiento.

- Establecer horarios de ingreso laboral que eviten el congestionamiento del transporte público.

08.02 a. m. Actividades que entran en funcionamiento desde el 11 de mayo

A partir del 11 de mayo, de forma gradual, entrarán en funcionamiento determinadas actividades, desde fabricación de muebles, vehículos automotores y productos informáticos, hasta el comercio al por menor de productos para mascotas.

Estos son los nuevos sectores que entran a operar con gradualidad a partir del 11 de mayo, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad y de acuerdo a las condiciones estipuladas por las autoridades locales. #PrevenciónyAcción pic.twitter.com/Al0lCCdoF4 — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) May 6, 2020

07.55 a. m. La reactivación económica será difícil porque empresas no tienen recursos

La subdirectora de Acopia, María Alejandra Osorio, expresó que la reactivación de la economía será complicada en el país porque las empresas no tienen capital económico tras más de 45 días de cuarentena.

Recursos son insuficientes porque empresas se estarían reactivando sin capital económico: María Alejandra Osorio, subdirectora de Acopi Bogotá - https://t.co/GOhoKuUorC pic.twitter.com/Lwnhv9nREx — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 6, 2020

07.50 a. m. No ha habido incrementos de ingresos en cuidados intensivos

Ministro Ruiz: “No ha habido un incremento sustancial en as variables de consumos de cuidados intensivos, consumo hospitalario que, hasta el momento, sigue estables”.

07.49 a. m. La afectación en el país no ha sido “tan grande”

El ministro Ruiz señaló que no ha habido una afectación “tan grande” por la pandemia. Además, refirió que todavía no se conoce si hay un incremento de casos por la reapertura de los sectores de construcción y manufactura.

7.48 a. m. Colombia aún no ha pasado el pico de la epidemia

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó en entrevista con W Radio que uno de los principales motivos por el que se extendió la cuarentena fue porque Colombia aún no ha pasado el riesgo de tener un pico de la epidemia del coronavirus.

7.35 a. m. Policía hace entrega de ayudas a población transgénero

Población Metropolitana de Bogotá realiza entrega de ayudas a la población transgénero de la localidad. “Este grupo vulnerable también tiene una necesidad”, indicó la coronel Doris Manosalva.

7.28 a. m. Vecinos de Soledad no obedecen el toque de queda

Pese a la orden de toque de queda que empezó a regir desde las 8.00 p. m. del martes 5 de mayo, los vecinos de distintos barrios del municipio de Soledad han salido a las calles.

Así amanecieron este miércoles algunos barrios del municipio de Soledad, tras el decreto de la medida de 24 horas, que empezó a regir desde las 8 p.m. del martes.https://t.co/6LST4FzWpB pic.twitter.com/JDyb6j6f8z — EL HERALDO (@elheraldoco) May 6, 2020

07.25 a. m. Balance del coronavirus en Colombia

Hasta el miércoles 6 de mayo, en Colombia hay 8.613 casos confirmados de coronavirus. Han fallecido 378 personas, mientras que 2.013 se han recuperado.

07.24 a. m. Federación Médica indica que el país no soportará la apertura económica

La Federación Médica Colombiana ha señalado que el país no se encuentra preparado para continuar con la apertura económica. Han asegurado, además, que no podrá haber una atención óptima porque el 80 % de los profesionales sanitarios no tienen elementos de protección.

07.18 a. m. Los niños podrán salir a las calles desde el 11 de mayo

El presidente Duque informó que los niños entre 6 y 17 años tendrán la posibilidad de salir al aire libre durante media hora, solo tres veces por semanas y en compañía de un adulto que no esté dentro del grupo de riesgo.

Pensando en la salud mental y física, desde el 11 de mayo, con la coordinación de alcaldes y protocolos definidos, niños de 6 a 17 años podrán salir media hora de casa, 3 veces a la semana; los que están entre 6 y 14 años deben hacerlo acompañados por un adulto #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/K7iS2CdPFc — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 6, 2020

07.15 a. m. Presidente Duque extiende la cuarentena hasta el 25 de mayo

El presidente del Gobierno, Iván Duque, confirmó el último martes la extensión de la cuarentena hasta el próximo 25 de mayo.