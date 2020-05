Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy miércoles 6 de mayo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy miércoles 6 de mayo de 2020

Temas conferencia mañanera AMLO ayer martes 5 de mayo de 2020

Se reportan 250 mexicanos contagiados de coronavirus en Estados Unidos

Marcelo Ebrard reveló, además, que se han reportado 250 mexicanos contagiados en Estados Unidos. Del total, 101 se encuentran en Nueva York, 67 en Texas y 17 en California.

“Se acompañan vía los consulados, las autoridades han actuado de manera consecuente asumiendo que deben proteger a quienes trabajan y viven allá, hemos podido apoyar a muchísimos mexicanos”.

Llegan ventiladores de Estados Unidos a Toluca

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aprovechó el momento para agradecer el apoyo que ha brindado el gobierno de Donald Trump para que México pueda conseguir 211 ventiladores mecánicos, los cuales llegaron de Estados Unidos a Toluca.

"No hubo intermediaros, fue directamente con la empresa que los produce, significa que tendremos 211 ventiladores de refuerzo, de los 189 los va a manejar el Insabi; y la Marina adquirió 22 de estos. Queremos agradecer al gobierno de Estados Unidos, especial al Presidente Trump, porque él se encargó de resolver esta adversidad”, afirmó.

AMLO pedirá informe de bots a redes sociales

El presidente de México mencionó que pedirá un informe a Twitter y Facebook para conocer quién administra los ‘bots’ en el país azteca, esta medida se toma debido a las tormentas artificiales que se crean a través de cuentas falsas.

“Estamos preparando una exposición para que el pueblo tenga la información porque bot qué es, es un robot, pero cómo funciona, cómo opera, quién maneja la red, quién paga, quién la opera, cuánto cuesta; toda la información, si se paga, es gratis; cuáles son las características de quien se dedica a atacar”, mencionó al respecto.

AMLO se pronuncia sobre posible juicio a Felipe Calderón

El mandatario aseguró que un eventual juicio al ex presidente de México, Felipe Calderón, solo se realizaría a partir de una consulta ciudadana.

“Nosotros desde el principio dijimos que queríamos pensar hacía adelante, que se terminara con el periodo neoliberal que es sinónimo de corrupción, entonces dijimos que íbamos a hacer nuestro trabajo, incluso dijo esta situación de no iniciar procesos judiciales en contra de los ex presidentes no significa también que no se aplique la ley contra nosotros, es decir, hacía atrás lo que la gente decida, y hacía adelante que podamos ser enjuiciados”, refirió.

AMLO hace un llamado a legisladores para quitar fuero a Presidente

Andrés Manuel López Obrador lamentó que no se haya aprobado la iniciativa que buscaba permitir que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito.

"Espero que los legisladores aprueben esa iniciativa para que no haya impunidad, que el presidente no se le pueda juzgar más que por delitos graves o traición a la Patria, esto viene desde la Constitución de 1857 se reafirma en la de 1917 (...) El Presidente debe ser juzgado como cualquier ciudadano, se deben terminar los fueros”, comentó.

AMLO agradece por envío de remesas

El Presidente de México aprovechó su conferencia matutina para agradecer a los migrantes mexicanos por el envío de remesas, registrando un aumento en marzo en medio de la expansión del coronavirus.

“Por eso hoy también queremos agradecer a los migrantes mexicanos, porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes a de marzo, llegaron a 4.000 millones de dólares. Esto llevaba casi 29 años que no sucedía. (...) Les agradecemos mucho a nuestros paisanos migrantes, héroes vivientes”, expresó al respecto.