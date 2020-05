Continúa en vigencia el toque de queda en Chile, mientras que en algunas comunas también rige la cuarentena social. Pese a ello, hay ciudadanos que siguen laborando de manera presencial, y para esto ameritan tener un salvoconducto.

Y para obtenerlo necesitas la clave única. El salvoconducto colectivo en Chile es la autorización que les permite a los ciudadanos que trabajan generar un permiso de circulación en el país. Algunas empresas se encargan de tramitar estos permisos, pero solo pueden para 40 personas como máximo; lo positivo es que puedess hacerlo fácilmente desde Internet.

¿Cómo y dónde sacar el salvoconducto?

Para obtener este permiso en Chile necesitas ingresar a la web comisariavirtual.cl y desde allí podrás escribir tu clave única que usas en el Registro civil. De no tenerla, la deberás consultar en la página del registro civil.

Vale dejar claro que si la información en la petición para el salvoconducto es errónea o inexacta, la persona puede ser penada y presentada ante las autoridades.

¿Quiénes pueden pedir salvoconducto?

El Gobierno chileno afirma que se puede pedir el salvoconducto en dos ocasiones: si la persona va a asistir al funeral de un familiar o a un tratamiento médico que no se puede aplazar. De no ser los casos, no se permitirá obtener el permiso.

¿Quiénes no necesitan salvoconducto?

Los que no ameritan el salvoconducto en Chile son los trabajadores del sector salud, quienes bastan solo necesitan mostrar su credencial y su documento de identidad para poder transitar en la vía pública.

Igual es el caso de los funcionarios públicos, los bomberos, los trabajadores de empresas de seguridad privada, trabajadores de OCAS, personal de aeropuertos y seguridad ciudadana de los municipios. Por otro lado, los transportistas pueden circular con su guía de despachos, que fungirá como salvoconducto.

¿Cómo solicitar y pedir el salvoconducto?

¿Qué es el salvoconducto colectivo?

