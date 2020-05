En la ciudad de Catriel, Argentina, un pastor evangélico le mandó un video pornográfico a unas de sus feligresas cuando estaban conversando por WhatsApp.

Todo comenzó cuando la mujer colgó en su estado que tenía dolor de cabeza. El religioso le escribió afirmando que iba “a orar para que Dios la sane”. Ella agradeció el gesto del hombre, pero dos horas después, el sujeto le envió, en plena madrugada, un video donde se masturbaba.

Este hecho permitió que la agraviada lo denuncie y la fiscalía de Catriel empezara una investigación contra el individuo.

El acusado, identificado como Polo Cerda, al conocer la denuncia publicó un material audiovisual pidiendo disculpas por lo que sucedió. “Teóricamente hay un video mío que se envió. Pero soy consciente que eso yo no lo mandé. Lamentablemente, llegó allí. Cuando me levanté, le quería preguntar cómo se encontraba, pero noté que me había bloqueado y que estaba ese video”.

Además, el sujeto señaló que le escribió por Facebook para pedirle disculpas y de ahí lo llamó el esposo de la afectada. “La verdad que no hubo acoso ni tampoco me provocó ni nada por el estilo. Mucha gente está siendo afectada, pero les aseguro que Dios es real. Le pido perdón a mi familia y a la sociedad. Nunca se me pasó por la cabeza que algo así iba a suceder”, recalcó.

La fiscal del caso, Analía Díaz, ordenó que se descargue la información del chat que tuvo el pastor con la mujer a través de WhatsApp.