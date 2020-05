En Estados Unidos, una mujer de 38 años fue arrestada por los agentes policiales, debido a que lamió sus manos y tocó varios alimentos en un supermercado en medio de la pandemia del coronavirus.

El hecho fue captado gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento. A la detenida, identificada como Shenir Gibson Holliday, se le ordenó que se sometiera a una prueba de la COVID-19.

Según un informe policial, la mujer hizo lo mismo con alimentos secos en otra tienda de Carolina del Norte.

Shenir fue acusada de violación agravada de la paz y manipulación de alimentos. Además, se le emitió una citación por violación de orden estatal de trabajo.

Ella se encuentra arrestada en el Centro de Detención de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter y le fijaron una fianza de 100.000 dólares.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que tendrán una vacuna al final del 2020. “Los expertos me recomiendan no decir plazos, pero lo siento y lo digo. ¿Si la consigue otro país? Me da igual. Seré su mayor fan. Necesito la vacuna. La quiero, y en este país la vamos a tener a finales de año”, subrayó.

El mandatario norteamericano también indicó que la población “está asustada”, pero recalcó que ellos obtendrán “otro trabajo en el que les pagarán más”. “Tengo buen olfato para estas cosas. El año que viene será increíble”, expresó.

Trump enfatizó que “China eligió no frenar el coronavirus, tenemos que averiguar por qué. Pudo haber sido incompetencia. Creo que cometieron un gran error, intentaron ocultarlo y no quieren admitirlo”.