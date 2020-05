Detectan que la COVID-19 ya circulaba en Francia un mes antes de lo que se creía

Expertos en Francia sospechan que el nuevo coronavirus ya circulaba en el país antes de los primeros casos oficiales. El doctor Yves Cohen, jefe de la unidad de reanimación de los hospitales Avicenne y Jean-Verdier (París), informó que su equipo detectó un caso positivo que se remonta a un mes antes de lo anotado.

Los datos oficiales del gobierno registran tres contagios iniciales por SARS-CoV-2 en el territorio con fecha 24 de enero. Se trató de dos chinos originarios de Wuhan y un habitante de la región de Burdeos, que regresaron de un viaje a China. Sin embargo, el nuevo hallazgo data del 27 de diciembre.

Cohe revisó todos los expedientes de pacientes con neumonía que se encontraban en cuidados intensivos en los hospitales mencionados. Los registros revisados fueron los realizados entre el 2 de diciembre y el 16 de enero. En todos los casos se hizo un PCR y salió negativo.

No obstante, Cohen aseguró que las pruebas de aquel momento solo identificaban un eventual contagio con gripe u otro coronavirus, mas no con SARS-CoV-2 porque no era conocido.

Como las muestras de todos los pacientes de entonces habían sido congeladas, el médico decidió someterlas a un nuevo test para la COVID-19. “De los 14 pacientes, uno era positivo”, confirmó.

Presunto “paciente cero”

Según contó Cohen a AFP, el caso pertenecía a un hombre de 42 años. Se presume que fue contagiado por su esposa, asintomática, que trabaja en la sección de pescados de un supermercado “junto al puesto de sushi, con personas de origen asiático”.

Lo recabado por Cohen y su equipo fue publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents como un estudio revelador.

Ese hombre es la prueba de que “la COVID-19 ya se estaba extendiendo en Francia a finales de diciembre de 2019, un mes antes de los primeros casos oficiales”, escribieron los autores.

Por el momento, algunos expertos todavía no se atreven a aseverar nada y están esperando a que los resultados del nuevo estudio sean validados. No obstante, la hipótesis de Cohen menciona algo que ya muchos científicos sospechaban.

El profesor Olivier Bouchaud, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Avicenne, cree lo mismo y afirma que el nuevo coronavirus "tiene la peculiaridad de propagarse silenciosamente entre la población sin ser detectado y luego toma formas clínicas”.

Por otro lado, la investigación ayudaría también a entender por qué en otros territorios como China no se anunciaron “con tiempo” sobre los primeros casos, sino cuando ya inició una epidemia.

“El virus probablemente ha estado circulando durante más tiempo del que pensamos en Francia”. "Nadie ha ocultado nada”, concluyó Bouchaud, señalando que los médicos a menudo no buscan el germen preciso responsable de una patología pulmonar.