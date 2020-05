En Buenos Aires, Argentina, un taxista de nacionalidad peruana fue detenido por los agentes policiales, debido a que le encontraron más de 160 dosis de cocaína que iban a ser vendidas en medio de la cuarentena por el coronavirus.

El hecho sucedió en el barrio la Constitución. Las autoridades vieron al conductor del vehículo merodeando por la zona y haciendo caso omiso a la orden de distanciamiento social obligatorio.

Según informó Radio Mitre, la droga estaba dentro del auto del taxista y estaba valorizada en más de 2.200 dólares. Además, hallaron dos celulares y dinero en efectivo.

Los investigadores señalaron que el sujeto estuvo haciendo el servicio de delivery de la cocaína. Por orden del fiscal del caso, Walter López, se procedió a decomisar el auto del individuo

Alberto Fernández: “Sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas”

Cabe indicar que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, brindó un mensaje a través de sus redes sociales a los jóvenes de su país.

En un video que publicó tocó con una guitarra los acordes de la canción “Todas las hojas son del viento” de Luis Alberto Spinetta.

“En esta canción, el Flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño. ‘Cuida bien al niño’, dice. Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque o no nos lastime; y para que si nosotros, eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otro”, señaló el presidente.

Fernández añadió: “Vos podés ser mi hijo o mi hija. Sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas, pero hay que tener inventiva y usar la imaginación. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas, para que pases mucho tiempo con ellos, dibujes, compongas música y crees música. Sacá lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos, vos contá conmigo”.