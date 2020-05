Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy lunes 4 de mayo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy lunes 4 de mayo de 2020

Temas de conferencia AMLO del viernes 1 de mayo de 2020

Gobierno celebra Día de los Trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el Día Internacional de los Trabajadores. Indicó que una fecha como esta debe estar presente en la memoria de la ciudadanía y que se conmemorará hoy en Palacio Nacional.

“No podemos olvidar esta fecha aún en las circunstancias actuales tenemos que recordar las luchas por mejores condiciones labores que iniciaron los movimientos de reivindicación como los obreros de Chicago”, dijo.

Atención de hospitales mexicanos es obligatoria

AMLO recalcó los centros de salud estatales están obligados a atender a los pacientes aunque estos no sean derechohabientes. Aseguró que si no lo hacen estarían desacatando los estipulado en la Constitución.

“Todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general, a la población abierta que no tiene seguro social, sería violatorio de la Constitución si va un enfermo, pero no lo pueden atender porque no es derechohabiente, eso que quede muy claro para directivos de hospitales”, expresó.

AMLO pide a pacientes acudir a hospitales con espacio

El mandatario pidió a la población que acuda a centros de salud donde hay espacio para su atención. Aseguró también que en Ciudad de México sí hay capacidad para asistir a los enfermos, pero que es mejor buscar los hospitales con camas disponibles.

“En el caso de la Ciudad de México tenemos camas suficientes, garantizarle eso al pueblo para atender, pero que tenemos que acudir a las camas disponibles y no ir donde ya hay saturación a esperar”, opinó López Obrador.

Deudores del SAT se ponen al corriente

El presidente dio a conocer que algunas personas que tenían deudas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria ya están cumpliendo con el pago. Reconoció la iniciativa de estos, pero advirtió sanciones para quienes no paguen.

“Algunos deudores del SAT se están poniendo al corriente sin necesidad de que se interpongan las denuncias, ya están buscando llegar a arreglaos y qué bueno que esto se dé, en el caso que no quieran cumplir su responsabilidad nosotros vamos a cumplir con nuestro deber, no es amenaza", dijo.

México, en momento crítico de la pandemia de coronavirus

El mandatario también habló sobre la situación actual de la pandemia de coronavirus que se vive en México. AMLO aseguró que son los momentos más complicados. Sin embargo, se mostró optimista y afirmó superarán esta etapa.

“Estamos en los momentos de mayor crisis, el momento más crítico, pero al mismo tiempo vamos ya vamos a ir a la baja, de acuerdo a las proyecciones, estamos hablando de estos 10 días”, manifestó el presidente de México, donde la cifra de casos activos es de 5.912.