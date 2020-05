Médico colombiano agredido denuncia que sigue recibiendo amenazas en medio de la cuarentena

En Colombia, un médico denunció haber recibido nuevas amenazas tras ser agredido por un grupo de personas el pasado 30 de abril en Bogotá, en medio de la cuarentena por el coronavirus.

El agraviado, identificado como Iván Santos, señaló que se encuentra en aislamiento debido a que estuvo expuesto a varias personas.

Además, afirmó: “Con el pasar de los días empezaron a haber amenazas y empezó a convertirse en una situación terrible. Mi esposa Ana María nunca había vivido una situación como esta, entonces ella sí está afectada totalmente, llora todos los días, dice que para qué diablos me puse yo a denunciar esto, y que es el colmo denunciar que es mejor quedarse callado y ya. Ella cada vez que lee uno de los mensajes se pone a llorar”.

Cabe indicar que las agresiones contra el profesional de la salud ocurrieron el pasado 30 de abril. En un video que colgó a través de las redes sociales, Iván Santos aseguró: “Por lo menos ocho personas me cogieron a golpes, me pegaron con palos, y me tocó salir a defenderme, cogieron la camioneta en la que iba mi esposa manejando y la rompieron con piedras”.

Asimismo, el presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció al Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que renovaron una línea de crédito por alrededor de 11 millones de dólares. Incluso, aseguró que está evaluando la posibilidad de reanudar la vida productiva en las regiones donde no se ha reportado ningún caso de coronavirus, pero recalcó que le dará prioridad a los niños y adultos mayores.