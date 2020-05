Colombia: enfermera denuncia que fue agredida en medio de la pandemia del coronavirus

Una enfermera de Colombia, identificada como Patricia Castañeda, aseguró que el pasado 2 de mayo fue víctima de agresión, en plena pandemia del coronavirus, cuando se encontraba en el paradero.

El hecho ocurrió en la ciudad de Bogotá. La agraviada labora en el Hospital de Meissen. Ella relató que un hombre y una mujer la agarraron del cabello para tumbarla al suelo. Además, empezaron a insultarla.

En una entrevista que brindó para el diario El Tiempo, la mujer afirmó: “Quedé en schock en el piso y callada. La persona seguía jalándome el cabello, sentí dos patadas en el cuello y en la cabeza. Luego cogí mi maleta y me paré, estaba sola y cuando me levanto había un taxista que me preguntó si estaba bien”.

A pesar de los golpes que recibió, ella le indicó al chofer que tenía que ir a su trabajo y, a pesar de las recomendaciones que le brindaron sus jefes y colegas, cumplió su horario. Castañeda indicó que lo hizo, “porque había poca gente y muchas cosas por hacer”.

No obstante, empezó a sentir dolores, por lo que tuvo que regresar. Los exámenes médicos determinaron que debía tener cinco días de descanso. La enfermera señaló que le dolió “la intolerancia e ignorancia de las personas”. "Nos hemos vuelto para ellos como un problema”, dijo.

Incluso, aseveró que no es la primera vez que es víctima de agresiones desde que empezó la cuarentena por el coronavirus, debido a que en una oportunidad tomó un taxi y en el trayecto, el conductor del carro le pidió que se baje, después que ella le contara que trabajaba en un centro de salud.