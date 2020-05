Roberta Jacobson se volvió tendencia luego de afirmar que la relación entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa era monitoreada por los gobiernos de Estados Unidos y México. Sin embargo, ¿quién es esta diplomática?

Nacida el 8 de marzo de 1960, Jacobson es una política estadounidense que se desempeñó como embajadora de los Estados Unidos en México durante el periodo 2016-2018.

Roberta Jacobson estudió en la Universidad de Brown y se licenció en en la carrera de Artes. Además, participó en montajes teatrales; sin embargo, pronto descubrió que la carrera de derecho y diplomacia era lo suyo, por lo que se inscribió en la Universidad de Tufts.

Roberta Jacobson fue la primera mujer que dirigió la embajada de Estados Unidos en México.

Una vez culminado sus estudios, la diplomática trabajó para las Naciones Unidas de 1982 a 1984, en la que cumplió funciones como coordinadora de Asuntos Cubanos en la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Para el 2012 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental. En el 2016, también fue la primera mujer en dirigir la embajada de Estados Unidos en México.

Cabe señalar que la diplomática también formo parte del proceso de liberación del contratista, estadounidense Alan Gross, que estuvo preso en Cuba durante 5 años.

Jacobson también fue viicesecretaria adjunta para asuntos relacionados con Canadá, México y temas como el TLCAN.

¿Qué opina Roberta Jacobson de México?

En una entrevista para el New York Times, Roberta Jacobson manifestó que México es uno de los países más importantes para los intereses estadounidenses.

“Es el principal destino o el segundo más importante para las exportaciones de 27 estados de Estados Unidos y cada día 1.700 millones de dólares en comercio cruzan nuestra frontera compartida”, señaló la diplomática.

En esa línea, argumentó que millones de empleos en el país gobernado por Donald Trump, en especial de la industria automovilística, depende de la integración económica con el país azteca.

Roberta Jacobson afirma que gobierno mexicano conocía corrupción de García Luna

La exfuncionaria calificó como “inocente” el sugerir que el Gobierno de México no tenía información sobre este este caso en su momento. Agregó que no se puede culpar a su país por no tomar acciones al saber de la corrupción.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a los Estados Unidos por no tomar medidas”, declaró Jacobson para Proceso.