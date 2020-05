Un joven de 22 años oriundo de Gloucester, Inglaterra, decidió acabar con su vida el pasado 27 de abril, al sentirse abrumado por permanecer varios días encerrado por la cuarentena establecida por el Gobierno para evitar la expansión de la COVID-19.

El estudiante de ingeniería le escribió una carta a su madre explicándole que tenía problemas mentales cuando no estaba en movimiento, informó Gloucestershire Live.

Helen Hartery-Brown, de 54 años, madre de Ben Brown aseguró que antes del suicidio, el muchacho estuvo viviendo con algunos compañeros en la Universidad de Loughborough en Leicestershire, pero siempre se comunicaba con su familia.

El estudiante de Ingeniería le escribió una carta a su madre explicándole que tenía problemas mentales. (Captura: Gloucestershire Live)

“Estaba en cuarentena en Loughborough con dos compañeros de la universidad. Lo llamamos por video a las 6 de la tarde, un día antes de que se suicidara”, dijo Helen.

La madre afirmó que mantenía una buena relación con su hijo y los dos eran muy unidos. “Mis últimas palabras para él fueron ‘Te amo millones'. Sus últimas palabras para mí fueron: ‘Yo también te amo mamá’”. La mujer dijo que nadie conocía los sentimientos de su hijo debido que el joven era muy reservado.

“Ben no había hablado con nadie sobre cómo se sentía. Me dijo en la carta que tenía pensamientos extraños cuando estaba descansando, por lo que prefería estar ocupado todo el tiempo porque no quería estar solo con sus pensamientos”, continuó Hartery- Brown.

La afligida madre suplicó a las personas que se sienten abrumadas por el encierro no dudar en pedir ayuda o comunicarse con sus seres queridos después de la muerte repentina de su hijo.