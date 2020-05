″Érase una vez un virus”: China se burla de la respuesta de EE. UU. a la COVID-19 [VIDEO]

China y Estados Unidos (EE. UU.) se han lanzado acusaciones mutuas vinculadas al origen del nuevo coronavirus, aunque ha sido mayormente Washington que ha denunciado a Pekín de supuestamente estar detrás del SARS-CoV-2.

Ante esto la agencia estatal china Xinhua, principal vocera del Gobierno central, publicó un cortometraje de animación para mofarse de la forma en que EE. UU. reaccionó a las advertencias de Pekín.

Con la apertura de una cortina roja inicia el corto, en el cual aparece dos figuras de Lego. La primera es un Guerrero de Terracota en representación de China con una mascarilla, la otra es la famosa Estatua de la Libertad.

Ahí comienza la narración de los hechos, el combatiente recuerda que en diciembre hubo “informes de casos inusuales de neumonía”. “Entendido”, se lee en el logo que se ve de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es peligroso”, dice la figura china, pero la Estatua de la Libertad sostiene que “es solo una gripe”, en un video publicado el miércoles en YouTube.

El emblema chino pide que usen mascarillas, pero le responden que no es necesario; solicita que se queden en casa y el monumento neoyorquino asegura que eso “es una violación de los derechos humanos”.

En adelante se difunden más alertas y comunicaciones emanadas de China e ignoradas por Estados Unidos. También se vislumbra a la edificación con un cuentagotas afirmando que China ha engañado al mundo.

Empero el guerrero destacó que el gigante asiático publicó abiertamente la información.

Un material audiovisual que fue titulado en YouTube como ‘Once upon a virus (Érase un virus, en inglés)’, en referencia a la exitosa película dirigida por Quentin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood)’.

Duelo por el coronavirus

China y Estados Unidos ya venían enfrascados en una guerra comercial, que de momento se ha frenado, a causa de la pandemia del coronavirus, cuyo origen y posterior brote continúa en escrutinio.

Las máximas autoridades norteamericanas han aseverado que el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, nació en un laboratorio de Wuhan, la ciudad donde surgió el virus.

Este domingo el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, indicó que existe una “enorme” cantidad de pruebas de que la pandemia de la COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan.